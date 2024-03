Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Martien Meiland openhartig over band met vader: ‘Hij hield niet van mij’

Journalist Catherine Keyl en tv-persoonlijkheid Koen Pieter van Dijk, beter bekend als Koen Kardashian, brengen deze week een bezoekje aan pension Code Rosé in Chateau Meiland VIPS. Hoewel het eigenlijk de bedoeling is dat de Meilandjes hun gasten interviewen, komt de journalist in Catherine Keyl al snel naar boven en weet ze een gevoelige snaar bij Martien te raken.

De twee BN’ers gaan samen met de Meilandjes op stap. Martien, Montana en Catherine gaan op koopjesjacht in de winkel van Montana. Na het shoppen hebben de drie lekkere trek en nemen ze een kroket in een lokale lunchroom. Catherine bevraagt eerst Montana, die volgens haar veel minder vaak op televisie te zien is dan haar zus Maxime. „Ik heb altijd het gevoel dat jij een beetje ondergesneeuwd wordt door je zus”, merkt Catherine op. Maar dat valt volgens Montana wel mee. „Ik heb het gewoon heel druk met mijn winkel. Dat is mijn prioriteit.”

Martien Meiland had geen klik met vader

Al snel neemt het gesprek een veel serieuzere wending als Catherine ook Martien bevraagt. Ze is benieuwd naar zijn familiegeschiedenis en de band die hij had met zijn vader. „Ik had bijna geen contact met mijn vader. We lagen elkaar gewoon niet zo”, vertelt Martien. „Ik heb van jongs af aan nooit echt een klik met hem gehad.”

Ik had bijna geen contact met mijn vader. We lagen elkaar gewoon niet zo.

Martien geeft toe dat hij zelfs het gevoel heeft dat zijn vader nooit echt van hem gehouden heeft. Hij geeft een emotioneel voorbeeld: „Hij vertelde in de auto dat mijn moeder kanker had en dood zou gaan. Toen heb ik aan mijn vader gevraagd of hij de auto stil wilde zetten, want ik wilde eruit. Zoiets zeg je toch niet in een auto?”

Catherine schrikt van het verhaal. „Dat zo’n vader zich niet realiseert wat je een kind aandoet”, reageert ze. „Als je zoiets vertelt, vraag je toch of iemand even rustig wil zitten.”

Veel gepest

En niet alleen de band met zijn vader blijkt een lastig deel uit de jeugd van Martien. Hij werd namelijk ook veel gepest. „Ze noemden me een meisje.” Erica Meiland verbaast zich over die opmerking. „Je zei dat je er nooit last van hebt gehad.” Martien moet dan ook bekennen: „Ik ben een binnenvetter.” Maar het gesprek laat hem niet koud. „Ga jij maar even mediteren, want je bent helemaal opgefokt”, aldus Erica.

De hele aflevering van Chateau Meiland VIPS kijk je terug via KIJK.nl.

Vorige Volgende

Reacties