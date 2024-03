Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

‘Huisjongsten’ van Utrechtse studentenvereniging zagen bangalijst als opdracht

Opnieuw is daar een studentenvereniging die uit de bocht vliegt. Het Utrechtsch Studenten Corps (USC) ligt onder vuur vanwege hun ‘Grietenprestatie jaartje 23’. Een ‘bangalijst’ verspreid op social media over hun vrouwelijke leden. Inmiddels is bekend dat de lijst werd opgesteld door de ‘huisjongsten’ van de studentenhuizen en alle bewoners van de betrokken huizen zijn geschorst.

Aan het fenomeen ‘studentenvereniging’ kleeft nog weleens een rel of ophef. Eerder lag het Amsterdamse Studenten Corps (ASC) nog onder vuur, vanwege hun omstreden uitspraken tijdens een ‘herendiner’. En vorige week verscheen de vader van de overleden Sanda Dia bij Humberto. Zijn zoon overleed door een brute ontgroening.

‘Grietenprestatie jaartje 23’ van Utrechtse studentenvereniging

Dit keer ligt het Utrechts Studenten Corps (USC) onder vuur. Daar bliezen de studenten de ‘bangalijst’ nieuw leven in. Voor wie even niet meer weet wat een ‘bangalijst’ is: in 2021 en 2016 circuleerden lijsten met namen van allerlei jonge vrouwen erop. Een lijst waarop vrouwen werden vernederd en ‘geslutshamed’. Het woord ‘banga’ is namelijk straattaal voor slet.

Dit keer noemden de Utrechtse studenten ‘hun lijst’ de ‘Grietenprestatie jaartje 23’, meldden onder meer RTV Utrecht en het Utrechts Nieuwsblad. Daarop worden vrouwen beoordeeld op hun uiterlijk en prestaties tussen de lakens. Op de lijst staan dertig namen van eerstejaars-studentes. Vrouwen die met foto, adressen en persoonlijke informatie op de lijst belandden. Daarnaast kregen de vrouwen omstreden teksten toebedeeld. Teksten als ‘moet nu geneukt worden’, ‘moet make-up op hebben’, ‘naar onze mening de geilste’ en ‘heeft een lekkere kont’. Daarnaast zijn sommige studenten beschreven als ‘draken’.

Huisjongsten stelden bangalijst op als opdracht

Kennelijk ging het om de twee nieuwste huisbewoners die de lijst opstelden. Oftewel de huisjongsten, die het meest recent waren ingetrokken. In dit geval jongens die geregeld bepaalde taken of opdrachten voor hun rekening nemen. Deze huisjongsten zouden de presentatie als een serieuze ‘opdracht’ hebben beschouwd. Inmiddels heeft het USC alle bewoners van de twee betrokken studentenhuizen geschorst. En is bekend dat ook de advocaten van de getroffen studenten gerechtelijke stappen nemen.

Het Openbaar Ministerie is een onderzoek gestart. Ouders van de studenten die op de lijst terecht kwamen, eisen dat de lijst wordt verwijderd. Advocaat Ina Brouwer vertegenwoordigt de studenten en hun ouders en legt aan het Utrechts Nieuwsblad uit dat er mogelijk civiele procedures en verwijderingsprocessen volgen. Volgens haar heeft deze situatie traumatische en diepgaande gevolgen voor de jonge vrouwen. „Je kunt veel doen op dit vlak. Google vragen om verwijderingsverzoeken, social media-platforms dingen laten verwijderen omdat ze tegen hun richtlijnen ingaan”, aldus de advocaat.

Afkeer tegen ‘smakeloze presentatie’

De ouders noemen de bangalijst in een verklaring „weerzinwekkend” en stellen dat de psychologische en sociale impact voor hun dochters „enorm” is. In de verklaring stond ook: „Op een leeftijd waarop je moet kunnen genieten van je studentenleven, word je geframed als een walgelijk, weerloos, seksueel object door, nota bene, je eigen medestudenten en medecorpsleden.”

Het bestuur van de vrouwenvereniging U.V.S.V./N.V.V.S.U en het corps zelf spraken hun afkeer uit over de smakeloze presentatie.

