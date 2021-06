Opnieuw ‘bangalijst’ bij Vindicat opgedoken, met namen van 100 studentes

Bij de Groningse studentenvereniging Vindicat is opnieuw een zogenoemde ‘bangalijst’ opgedoken. Op de lijst staan de namen van zo’n honderd vrouwelijke leden, met daarbij schunnige opmerkingen. De maker is voor onbepaalde tijd geschorst, zo meldt de studentenvereniging.

De lijst met namen kwam voorbij in een groepsapp van Vindicat. „Het was al snel duidelijk wie erachter zat. Ik heb rond hem heen gebeld en het blijkt te gaan om een eenmansactie”, zegt de rector van de vereniging, Wessel Giezen, tegen RTL Nieuws.

Vindicat veroordeelt bangalijst

In een verklaring laat de studentenvereniging weten het incident ‘zeer hoog op te nemen’. „Vindicat veroordeelt alle vormen van intimidatie, zo ook deze lijst. Deze lijst draagt niet bij aan het gevoel van veiligheid binnen de studentenwereld., valt er te lezen op de website van de vereniging.

Ook is er contact geweest met een aantal leden van wie de naam op de lijst stond. Zij krijgen volgens Vindicat hulp aangeboden vanuit de vereniging. Verder maakt het bestuur melding van het incident bij de onderwijsinstellingen.

Foto’s en beoordelingen

Het is niet de eerste keer dat er een zogenoemde bangalijst opduikt binnen de vereniging. In 2016, gebeurde dit ook. Toen stonden er namen van 23 vrouwen op, die makkelijk tot seks zouden zijn over te halen. Ook stonden er toen foto’s op de lijst en stonden er achter de namen ‘beoordelingen’ over hun prestaties tussen de lakens. De lijst die gisteren opdook bevatte alleen namen, maar wel wel een stuk langer.

De Groningse studentenverenging kwam de afgelopen jaren vaker negatief in het nieuws. Vlak nadat de vereniging in 2016 in opspraak kwam vanwege de bangalijst, belandde een student tijdens de ontgroeningsperiode in het ziekenhuis. Ook liet de vereniging vorig jaar een groot jaarlijks feest doorgaan, ondanks de lockdown vanwege de coronacrisis.