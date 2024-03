Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Vader van door brute ontgroening overleden Sanda Dia doet verhaal bij Humberto: ‘Aangrijpend’

De dood van Sanda Dia heeft Nederland, en vooral België, opgeschud. Zijn vader, Ousmane Dia, deed gisteravond in Humberto voor het eerst in Nederland zijn verhaal. En dat leidde tot veel geraakte reacties.

De dood van Sanda Dia in 2018 wekte grote publieke verontwaardiging. De 20-jarige student kwam om het leven na een dertig uur durende studentendoop van vereniging Reuzegom waarbij hij onder meer nat werd gehouden terwijl het buiten ongeveer zes graden was, en hij visolie moest drinken.

Vader Sanda Dia bij Humberto

Humberto Tan vertelt in de uitzending nog uitgebreid over de heftige ontgroening die Sanda Dia fataal is geworden. „Het vonnis werd in België onthaald met enorm veel ophef.” Ousmane Dia heeft zich vijf jaar lang niet publiekelijk uitgesproken over de dood, of zoals hij het noemt de moord op zijn zoon. „Dat was heel zwaar. Alles wat ik kon zeggen, kon omgedraaid worden.”

„Het is het toppunt van onrecht”, reageert Dia op de uitspraak die de Reuzegommers kregen. „Ik kan er geen woorden aan geven.” Op de vraag over wat voor jongen Sanda was, krijgt Dia een lach op zijn gezicht. „Hij was mijn beste vriend. Hij woonde bij mij, hij was alles voor mij.”

‘Laten je voelen dat je minder bent’

Humberto vraagt waarom hij bij die studentenvereniging wilde: „Veel mensen vragen zich dit af. Ze hadden een slechte reputatie.” „Hij wilde meer”, zegt Dia, „omdat anderen hem deden voelen dat hij minder was.” Dia doelt op zijn afkomst.

„Sommige mensen in de maatschappij laten je voelen dat je minder bent. Hij was zo lief, dat hij dacht dat iedereen goed was.” „Wat er met hem gebeurd is, heeft dat te maken met het feit dat hij zwart is?”, vraagt Humberto. Dia antwoord daarop te denken van wel, „ook al zeggen mensen van niet”.



Sanda Dia overleed vijf jaar geleden door een brute ontgroening. Hij moest onder andere een levende vis inslikken en liters zoute visolie drinken. Ousmane Dia, vader Sanda: ‘Ze hebben mijn zoon afgemaakt.’ #HUMBERTO pic.twitter.com/eHxsRhesfa — RTL Talkshow (@rtltalkshow) March 15, 2024

Voorsprong

„Hij voldeed niet aan de voorwaarden van de Reuzegommers.” Daarin zou je bijvoorbeeld een oprijlaan en zwembad aan huis moeten hebben, verklaart Humberto. „Toch mocht hij aspirant-lid worden.” „Ze hebben Sanda gebruikt voor hun eigen belang”, reageert Dia. „Hij was dood aan het gaan, en daar deden ze niks mee.”

„Ik heb lang niet in het dossier gekeken. Ik wilde niet zien wat hem is aangedaan want ik wilde geen haat hebben. Maar na het zien van de reconstructie was ik kapot”, vertelt Dia bij Humberto.

Het woord wat vaak opkomt rond de zaak is ‘klassenjustitie’, omdat de betrokkenen veelal kinderen zijn van advocaten, rechters en andere hooggeplaatste personen. „Terwijl Sanda stierf, waren zij al bezig met het inschakelen van advocaten. Ze hadden een voorsprong. Ze zijn ook nooit gearresteerd geweest en hebben niet in voorhechtenis gezeten”, verklaart Dia. „Voor die mensen zijn Sanda en ik niemand. Zo heb ik dat gevoeld.”

‘Alleen met liefde kom je verder’

Sanda had een droom om op de boerderij van zijn familie in Afrika te helpen, vertelt zijn vader. „Dat was mijn plan om samen met hem te doen. Ik ga daarom mijn best doen om dat plan voort te zetten en jongeren te helpen Afrika te ontdekken, hun roots te ontdekken.” Dia concludeert dat hij „geen haat” heeft. „Ik hoop dat ze hun rust vinden. Alleen met liefde kom je verder.”

Op sociale media stroomden de reacties over het optreden van Ousmane Dia binnen. Kijkers delen hun bewondering en respect voor Dia. „Wat goed dat dit op Nederlandse televisie ruim besproken werd”, zegt een kijker bijvoorbeeld.



Wat een bizar aangrijpende uitzending van #Humberto vandaag. Sanda, maar vooral zijn dierbaren verdienen gerechtigheid. Het uitblijven daarvan is onacceptabel.#sandadia#justiceforsandadia — Robert シ (@rgoeli) March 15, 2024



Wat een ontzettend indrukwekkend interview met Ousmane Dia bij #humberto en wat goed dat dit op de Nederlandse televisie ook eens ruim besproken wordt — Cato's crisis (@catopotato_) March 15, 2024



Goed dat de zaak van Sanda Dia bij #Humberto zo uitgebreid werd besproken, deze walgelijke vorm van klassenjustitie mag niet onderbelicht blijven. Zielsveel respect voor hoe Sanda’s vader in het leven staat… wat een verhaal. — Jeroen Pilon (@JeroenPilon) March 15, 2024



Humberto terugkijken kan via Videoland.

