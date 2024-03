Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Thijs Römer gaat maand in de cel: ‘Hij loopt grote veiligheidsrisico’s’

Omdat acteur Thijs Römer afziet van een hoger beroep in de zedenzaak die tegen hem liep, moet hij een maand brommen. Hiervoor meldde hij zich vrijdag bij een gevangenis op een onbekende locatie. Daar kan hem nog weleens een pittige tijd te wachten staan, denken experts.

Römer werd in augustus vorig jaar veroordeeld tot een celstraf van drie maanden, waarvan twee voorwaardelijk, en een werkstraf van 240 uur voor seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarige meisjes. De acteur maakte zich een tijd lang schuldig aan het aanmoedigen van het maken van en het bezitten van naaktfoto’s en -video’s, seksueel getinte gesprekken en ander grensoverschrijdend gedrag. Hoewel hij eerst nog tegen de straf in hoger beroep ging, besloot hij dat later toch niet te doen.

Strikt regime voor Thijs Römer

Ex-gedetineerde Jurgen Obbens legt in RTL Boulevard uit dat Römer een strikt regime te wachten staat. „Je zit gemiddeld tussen de 20 en 22 uur per dag in je cel”, weet hij. „Afhankelijk van het programma. Er zijn een aantal privileges, zoals sporten, naar de bibliotheek gaan en televisiekijken.”

Dat Römer een BN’er is, houdt zeker niet in dat de rode loper voor hem wordt uitgerold. „Hij krijgt gewoon een behandeling zoals elk persoon in detentie zijn behandeling krijgt. De vraag is wel hoe Thijs daar zelf mee om zal gaan, omdat hij een bekende Nederlander is en hij wellicht herkend zal worden door andere mensen in detentie”, zegt Obbens.

Volgens hem liggen zedendelicten heel gevoelig bij medegedetineerden en zal het daarom lastig worden om vrienden te maken. Dat bevestigt misdaadjournalist John van den Heuvel in het programma.„Je bent daar niet stoer als je misbruikt maakt van jonge meisjes. Dat heeft hij tegen zich.” Volgens hem zijn er grote veiligheidsrisico’s aan verbonden. „Dat varieert van een pak slaag tot erger.”

Vermoedelijk andere afdeling voor Römer

Mocht Römer kunnen verbloemen waar hij voor vastzit, dan is er weinig aan de hand. Maar dat wordt gezien zijn bekendheid een uitdaging. „Hij kan niet zeggen dat hij voor een winkeldiefstal vastzit.” Daarom vermoedt Van den Heuvel dat Römer niet op een reguliere afdeling geplaatst wordt. „Zedendelinquenten die worden over het algemeen, en zeker als er problemen worden verwacht met medegedetineerden, op een extra zorgafdeling geplaatst. Daar zitten dan overigens ook mensen met allerlei andere psychische problemen. Juist om te voorkomen dat ze zich gaan mengen in de gewone gevangenispopulatie.”

„Het voordeel van zo’n afdeling is dat je met meerdere gelijke mensen, delinquenten zit, die zo’n beetje hetzelfde op hun kerfstok hebben. Dus iedereen is erbij gebaat op zijn afdeling om het rustig te houden en zo min mogelijk problemen te veroorzaken. Dat zie je op reguliere afdelingen weleens anders. Dat iedereen door elkaar heen zit, kan een vervelende, nare sfeer geven. Op die extra zorgafdelingen is dat over het algemeen wel wat rustiger.”

