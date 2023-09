Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Wéér studentenvereniging in opspraak: eerstejaars moesten deze ‘schokkende’ ontgroeningsopdrachten uitvoeren

Het lijkt maar niet op te houden met studentenverenigingen die over de schreef gaan. Dit keer is de Amsterdamse studentenvereniging L.A.N.X aan de beurt. Die heeft een dispuut voor onbepaalde tijd geschorst vanwege ‘ernstige misstanden’ tijdens de ontgroening van de groep in het buitenland.

Het is lang niet voor het eerst dat een Amsterdamse studentenvereniging onder een vergrootglas ligt. Ken je bijvoorbeeld de Amsterdamse studenten nog die tijdens een ‘herendiner’ vrouwen uitmaakten voor ‘sperma-emmers’ en ‘hoeren’? Het leidde tot de nodige ophef en woede.

Nu ligt een andere studentenvereniging onder vuur. Het gaat om L.A.N.X., het studentencorps van de Vrije Universiteit in Amsterdam. De studentenvereniging is met zo’n 1100 leden de op één na grootste studentenvereniging van de stad.

Details over ‘mensonterende opdrachten’ tijdens ontgroening naar buiten gekomen

Eerstejaars van het herendispuut moesten in de Roemeense hoofdstad Boekarest ‘mensonterende opdrachten’ uitvoeren. Dat zegt L.A.N.X. zelf in een statement. Zo konden ze punten verdienen met opdrachten als ‘regel een vluchteling’ en ‘naai een emmer in een steeg’, waarbij een emmer volgens de vereniging stond voor een vrouw.

In totaal waren er 80 opdrachten die de eerstejaars moesten uitvoeren voor punten. Iedere dag moesten de eerstejaars beeldmateriaal van de uitgevoerde opdrachten als bewijs uploaden. Aan het eind van de reis zou er een ranglijst zijn opgesteld. De laatste vijf in de lijst konden een sanctie verwachten, waarbij de laatste drie een nog zwaardere sanctie daarbovenop zouden krijgen.

Studentenvereniging gaat maatregelen nemen

Het wangedrag vond in november vorig jaar al plaats, maar kwam gisteren pas naar buiten. Het bestuur van de studentenvereniging kondigt verdere maatregelen aan „om ervoor te zorgen dat dit gedrag niet nog eens plaatsvindt”.

Om wat voor maatregelen het gaat, is niet duidelijk. Het bestuur heeft nog niet gereageerd op vragen. Het desbetreffende dispuut is voor onbepaalde tijd geschorst.

Burgemeester Halsema over ontgroening: ‘Schokkend’

Het wangedrag van het dispuut van de Amsterdamse studentenvereniging L.A.N.X is ook burgemeester Femke Halsema niet ontgaan. Zij noemt het een nieuw voorbeeld van een ‘hardnekkig probleem’ dat zich voordoet onder studentenverenigingen, zegt ze in een reactie op naar buiten gekomen gedrag van studenten in Roemenië.

„De informatie die naar buiten is gekomen vind ik schokkend. Het laat zien dat we nog een lange weg te gaan hebben, te beginnen bij de studenten zelf.” Halsema zegt vorige week al door het L.A.N.X-bestuur te zijn geïnformeerd over de zaak. Ze is van plan het bestuur binnenkort uit te nodigen om het te hebben over de maatregelen die het bestuur wil nemen om misstanden in de toekomst te voorkomen.

