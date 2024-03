Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Davina Michelle zingt over seksuele intimidatie in nieuw nummer: ‘Nooit jouw schuld’

Met het nieuwe nummer I said no sir wil zangeres Davina Michelle een protest maken tegen seksuele intimidatie. In het nummer zingt Davina Michelle teksten als ‘I said no sir. I’m a little upset, I’m mad. Why you tryna get some? Keep your hands off’, waarmee de 28-jarige slachtoffers van seksuele intimidatie een hart onder de riem wil steken.

„Het is nooit jouw schuld dat de ander geen zelfbeheersing heeft”, zegt de zangeres tegen De Telegraaf.

Zelf heeft Davina Michelle ook ervaringen met seksuele intimidatie, net zoals vrijwel „elke vrouw”, zo vertelt de zangeres. „Elke vrouw kent de situaties wel, denk ik. Van jongens op school die je uitschelden voor ‘slet’, aannames met wie je gezoend hebt, tot in je kont geknepen worden als je in een club bent.”

Binnen de muziekindustrie heeft de zangeres „geen nare situaties” meegemaakt. „Wat mij erg heeft geholpen, is dat ik vanaf het begin werk met een vast team mannen, waaronder mijn eigen vriend Sebastiaan. En daarnaast was ik al nooit echt op mijn mondje gevallen.”

„Er gaat altijd minstens één van hen mee als ik een fotoshoot of studiosessie heb, zodat ik altijd een aanspreekpunt heb en iemand die meedenkt”, vervolgt de zangeres. „Maar ook omdat je toch gewoon een jonge vrouw met dromen bent in een industrie die daar snel misbruik van kan maken. Je hebt wel te maken met machtsverhoudingen. Verhalen genoeg, maar die zijn mij altijd bespaard gebleven.”

Uit een onderzoek van Plan International bleek eind vorig jaar dat 83 procent van de Nederlandse meisjes seksuele intimidatie heeft ervaren in openbare ruimtes. Het onderzoek laat zien hoe seksuele intimidatie op straat, in bussen of trams en schoolterreinen het dagelijks leven van meisjes en jonge vrouwen negatief beïnvloedt.

Seksuele intimidatie kan leiden tot angst, trauma en heeft ingrijpende veranderingen in het zelfbeeld van meisjes en vrouwen. Het draagt namelijk bij aan het normaliseren van geweld tegen meisjes en vrouwen, benadrukte Garance Reus-Deelder, directrice van Plan International.

