Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Amsterdamse studenten die vrouwen ‘sperma-emmers’ en ‘hoeren’ noemden, ontlopen straf

Ken je ze nog, de Amsterdamse studenten die vorig jaar tijdens een ‘herendiner’ vrouwen uitmaakten voor ‘sperma-emmers’ en ‘hoeren’? Deze en andere opmerkelijke uitspraken over vrouwen zijn niet strafbaar, zegt het Openbaar Ministerie nu. Die heeft een aangifte tegen de grove studenten terzijde gelegd, omdat er hoogstens ‘fatsoensnormen zijn overschreden’.

Het leidde vorig jaar tot de nodige ophef en woede. In een video horen we een student die een menigte mannelijke studenten toespreekt tijdens een diner. Die werd gehouden om het 34ste lustrum van het Amsterdamse Studenten Corps (ASC) in te luiden. „Als zij bedenkt om op 24 juli, op een zondag, in haar mooiste jurk zich naar de NDSM-werf gaat begeven, is zij een…” De rest van de aanwezigen roepen daarbij in koor: „Hoer!”

Klik hier wanneer de video niet wordt getoond

Studenten noemen vrouwen ‘niks meer dan een hoer’

En het ging verder. De mannelijke corpsleden omschrijven de vrouwen van de vereniging als „sperma-emmers”. Ook zeggen ze dat „de heren de nekken van vrouwen zullen breken, om hun lul erin steken” en dat „vrouwen niks en niks meer zijn dan een hoer”.

De beelden van de toespraken verschenen op Dumpert en in andere media en zorgden voor commotie. Leden van de vereniging reageerden enkele dagen later via een brief op de uitspraken. Ruim 270 leden ondertekenden die, waarin zij hun onvrede lieten blijken. Ze schreven dat ze ‘de ronduit beledigende, beschamende en betreurende’ uitspraken afkeuren.

Aangifte voor aanzetten tot haat, discriminatie en geweld

Daar bleef het lange tijd bij, totdat iemand zich toch genoodzaakt voelde om een aangifte bij de politie in te dienen. Dat gebeurde in december. Er werd aangifte gedaan wegens aanzetten tot haat, discriminatie en geweld tegen vrouwen vanwege hun geslacht.

Het OM heeft de afgelopen maanden vier uitingen waartegen aangifte is gedaan getoetst op strafbaarheid. Maar die concludeert nu dat er geen sprake is van strafbare feiten en heeft daarom de aangifte geseponeerd. Maar het begrijpt dat „een aantal mensen zich door de betreffende opmerkingen van de corpsleden gekwetst heeft gevoeld en dat deze uitingen kunnen worden beschouwd als onwenselijk en onacceptabel.”

Nog altijd zit studentencorps in flinke problemen

Onlangs maakten de Universiteit van Amsterdam (UvA), de Vrije Universiteit (VU) en de Hogeschool van Amsterdam (HvA) bekend dat het Amsterdamse studentencorps nog altijd geen geld krijgt. Na een reeks misstanden is de vergoeding voor de vereniging in 2021 gestopt, en die wordt ook komend collegejaar niet hervat. De scholen willen eerste meer verbeteringen zien voor er nieuwe afspraken worden gemaakt.

Burgemeester Femke Halsema dreigde laatst de sociëteit van het corps, het clubhuis, te sluiten als de onveilige situatie niet verandert. De maatregelen van het corps om zijn cultuur te veranderen zijn niet voldoende, zei de burgemeester.