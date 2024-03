Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De lente en het lenteweer komen eraan… of toch niet?

Het is donderdag pas officieel lente, maar woensdag kunnen we al volop genieten van lenteachtig weer. De temperaturen kunnen oplopen tot maar liefst 18 graden.

Vooral in het zuidoosten is het genieten geblazen: daar gaat de zon volop schijnen.

Lente

We hebben er even op moeten wachten, maar de lente begint donderdag – 21 maart – officieel. De week begint bewolkt met lokaal een paar buien, maar vanaf vanmiddag wordt het zonniger en blijft het op veel plaatsen droog. De temperaturen liggen rond de 13 en 15 graden, maar door de weinige wind en het schijnende zonnetje kan het op een bankje buiten al aardig aangenaam zijn.

Vanaf morgen blijven de temperaturen omhoog lopen, met op woensdag zelfs temperaturen van tussen de 15 en de 18 graden. Alleen op de Waddeneilanden zal het lenteweer tegenvallen. Daar komt de temperatuur deze week niet boven de 15 graden, kunnen er lokale buien vallen én hangt er aardig wat bewolking.

Regen, hagel en onweer

Het weer op de Waddeneilanden is wellicht dan ook een voorbode voor de rest van Nederland, want Weeronline heeft slecht nieuws voor de lenteliefhebbers… Het blijft namelijk géén lenteweer. Een matige westenwind maakt aan het eind van de week al snel een einde aan het zachte weer.

Donderdag blijft de temperatuur hangen tussen de 10 en 14 graden. Vrijdag en zaterdag zal het vaker regenen en steekt er een matige en aan de kust vrij krachtige wind op. In het weekend wordt het slechts 8 tot 11 graden en is tijdens buien kans op wat hagel of een klap onweer.

Hooikoortsseizoen

Door de hogere temperaturen van de afgelopen weken is het hooikoortsseizoen dit jaar al vroeg begonnen. Met het zachte weer van afgelopen week erbij zijn de berken volgens metingen van de Wageningen Universiteit klaar om te gaan bloeien. Bloeiende berken zorgen voor veel hooikoortsklachten.

Vooral morgen lijkt een vervelende dag te worden voor mensen met hooikoorts, dan worden de meeste pollen in de lucht verwacht. Het zuiden en het oosten van het land lijken de hoogste concentratie pollen in de lucht te krijgen.

