Benzineprijzen rijzen weer de pan uit en dit is waarom

De benzineprijzen zijn rap aan het stijgen. De gemiddelde prijs voor benzine ligt nu op 2,20 euro per liter, wat de hoogste prijs in vijf maanden tijd is. De vooruitzichten zien er op dit gebied bovendien niet rooskleurig uit. Hoe komt dat?Â

De benzineprijzen aan de pomp stijgen al een tijdje en liggen nu op het hoogste punt sinds oktober. Ook diesel is duurder geworden. De dieselprijs steeg met zo’n 10 cent per liter naar 1,968 euro per liter.

Expert legt uit waar stijgende benzineprijzen vandaan komen

Volgens brandstofexpert Paul van Selms van United Consumers zijn de prijzen te wijten aan de aanhoudende onrust in de wereld, met name in OekraĂŻne en Gaza. Dit laat zijn sporen na op de handelsprijzen van olie.

In het NOS Radio 1 Journaal zegt de expert dat er bovendien voorlopig geen einde komt aan de prijsstijgingen, mede gezien de aanhoudende conflicten. „Ik denk dat de olieprijs eerder omhoog dan omlaag gaat. Tot 2,5 jaar geleden kwamen de benzineprijzen niet boven de 2 euro per liter uit. Nu staat de adviesprijs van benzine al geruime tijd hoger.”

Over de grens tanken biedt ook niet per se soelaas meer, want de prijzen zijn volgens hem overal in Europa hoog. „Goedkoop tanken over de grens loont nu steeds minder. Zelfs elektrisch rijden wordt door de hoge energieprijzen en afbouw van subsidies steeds duurder. Je kunt alleen proberen zo goedkoop mogelijk te rijden.”

Tips om benzine besparen

Maar hoe je doe je dat dan, zo goedkoop mogelijk rijden? Een aantal tips:

Was je auto, want een vieze auto verbruikt meer benzine Denk aan de luchtweerstand: met de ramen open verbruik je meer brandstof, net als met fietsenrekken en dakkoffers op je auto Zorg voor de juiste bandenspanning Onderhoud de auto goed om zuinig te rijden Houd flexibele werktijden aan (als dat mogelijk is), zodat je files kunt vermijden Gebruik de rem zo min mogelijk 70 tot 90 kilometer per uur is de ideale snelheid om zuinig te rijden Pak de fiets om brandstof te besparen

In een eerder artikel deden we uitgebreid uit de doeken over het besparen van benzine.

