Zet je schrap: guur weekend voor de boeg

De lentekriebels gierden de afgelopen weken door ons land, maar daar is dit weekend geen sprake van: je mag ‘gewoon’ je paraplu weer uit de kast trekken. Het is ook zeker geen overbodige luxe om je te hullen in warmere kleding, want het wordt een stuk kouder.

Er trekken talrijke buien over het land, waarbij kans is op wat hagel en zelfs een enkele klap onweer. Volgens Weeronline komt de temperatuur daarbij beduidend lager uit dan eerder deze week en zorgt een stevige wind ervoor dat het nog een stuk kouder aanvoelt.

Het wordt een guur weekend

Vandaag is het nog relatief zacht met maximale temperaturen tussen de 10 en 14 graden, maar in het weekend wordt het een stuk frisser. Op zaterdag komt het kwik niet hoger uit dan een graad of 10 en op zondag blijft de temperatuur met 8 of 9 graden zelfs in de enkele cijfers. „En dat terwijl het afgelopen woensdag nog bijna 20 graden werd in het zuidoosten!”

Naast dat het dus koeler wordt dit weekend, wordt het ook natter dan eerder deze week. Regionaal kunnen buien volgens het weerbureau zaterdag stevig uitpakken met kans op hagel en zelfs een enkele klap onweer.

Tussendoor zijn er wel droge momenten waarop de zon doorbreekt, waardoor er kans is om regenbogen te zien. De wind maakt het daarbij voor het gevoel wel een stuk kouder. „Tijdens een intensieve bui kan de gevoelstemperatuur zomaar dalen richting het vriespunt.”

Zondag zelfde weerbeeld

Het weerbeeld op zondag is bijna identiek aan dat van zaterdag met verspreid over het land stevige buien die gepaard kunnen gaan met hagel en onweer. De buien nemen later in de middag en aan het begin van de avond geleidelijk af en zullen in de tweede helft van de avond op de meeste plaatsen helemaal opgelost zijn.

Na het weekend ziet het er overigens weer iets hoopvoller uit. De kans op neerslag neemt af en de temperatuur gaat weer enkele graden omhoog.

Reacties