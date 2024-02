Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Prijzen aan de pomp rap gestegen dit jaar – tips om op benzine te besparen

De prijzen aan de pomp zijn sinds begin dit jaar hard gestegen. De adviesprijs voor benzine is nu 2,17 euro en die voor diesel bijna 2 euro. Dat is ruim 10 cent meer dan begin dit jaar.

Dat blijkt uit gegevens van UnitedConsumers.

Spanningen reden voor hoge prijzen aan de pomp

Dat de prijzen zo rap omhoog gaan is opvallend, omdat de overheid de accijns op benzine en diesel niet heeft verhoogd. De regering wilde vorig jaar de accijnsverlaging van 2022 terugdraaien, maar de Tweede Kamer stak daar in het najaar een stokje voor.

Volgens UnitedConsumers-directeur Paul van Selms spelen de spanningen in de wereld een rol bij de prijsstijgingen. „Ook al zijn er geen grote uitschieters in de olieprijs, olie uit Rusland komt via een omweg of er moet olie van elders komen. Dat maakt het duurder”, zegt hij tegen NU.nl.

Na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne stegen de adviesprijzen aan de pomp snel, tot een recordhoogte van 2,505 euro per liter Euro95 in juni 2022. Dat het effect van de oorlog op de olieprijs en dus de prijs aan de pomp leek weggeëbd, is volgens Van Selms „niet realistisch”. Ook kaart hij aan dat er spanningen in het Midden-Oosten zijn bijgekomen.

Volgens UnitedConsumers wordt de adviesprijs nauwelijks gerekend. „Die wordt door de oliemaatschappijen hoog ingezet, zodat pomphouders veel korting kunnen geven.” Toch blijft dit volgens het bedrijf het referentiepunt. „Als de olieprijs omhooggaat, volgt de adviesprijs en dan de prijs aan de pomp.”

🚗 Tips om benzine besparen Was je auto Denk aan de luchtweerstand Zorg voor de juiste bandenspanning Onderhoud de auto goed om zuinig te rijden Houd flexibele werktijden aan (als dat mogelijk is) Gebruik de rem zo min mogelijk 70 tot 90 kilometer is de ideale snelheid om zuinig te rijden Pak de fiets om brandstof te besparen In een eerder artikel hierover deden we meer uit de doeken over het besparen van benzine.

Waarom stijgen de benzineprijzen sneller dan ze dalen?

Onderzoeker Stef de Jong geeft meerdere redenen voor het feit dat de prijs aan de pomp minder snel omlaag gaat dan omhoog. Consumenten gaan doorgaans niet snel op zoek naar alternatieven, ook omdat prijzen niet makkelijk te vergelijken zijn.

Ook lijkt er een soort stilzwijgende overeenstemming onder pomphouders om de prijsdalingen vertraagd door te voeren, waardoor zij gezamenlijk de prijs langer hoog houden. Daarnaast is het volgens het onderzoek voor aanbieders van benzine moeilijker om prijsverlagingen door te voeren, omdat zij de goedkopere brandstof maar beperkt kunnen opslaan en daardoor niet gegarandeerd zijn van de lagere prijs.

