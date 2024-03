Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zweeds avontuur in Het Roer Om wekt verbazing: ‘Waardeloze voorbereiding’

In Het Roer Om worden Nederlanders gevolgd die hun droom in het buitenland najagen. Dat daar de nodige strubbelingen bij komen kijken, werd gisteravond nog maar eens bewezen. In deze aflevering volgen we Kimberly en Stefan, die in Zweden een glamping willen beginnen en veel gesleep met vergunningen voor hun kiezen krijgen.

Eerder liep een Egyptisch avontuur in Het Roer Om op tranen uit.

Kimberly en Stefan in Het Roer Om

Kimberly en Stefan leggen uit waarom ze Nederland samen met hun 2-jarige dochtertje vaarwel willen zeggen. „We vinden dat we de laatste tijd heel erg in de ratrace zitten”, vertelt Kimberly. „Dat je moet werken om je hoofd boven water te houden.” Stefan wilde zich bovendien graag met een project bezighouden waar hij trots op zijn.

Daarom hebben ze in Zweden een oud, vrijstaand huis met gigantisch stuk grond gekocht, vlakbij een toeristisch natuurgebied. Het plan: een eco-glamping beginnen. Ook willen ze een grote moestuin aanleggen, zodat ze „een stukje zelfvoorziening” kunnen toevoegen aan hun levens. Het vakantiehuisje op het terrein willen ze verhuren.

Vergunning en slechte staat huis

Er zijn nog wel wat hobbels en obstakels op de weg. Zo moeten ze nog een vergunning aanvragen voor hun eco-glamping. Ook moet er nog veel gebeuren aan het huis. Het stel is van plan om dit helemaal zelf op te knappen. Toch hebben Kimberly en Stefan er vertrouwen in. „We hebben flink wat YouTube-filmpjes gekeken, dus we denken goed voorbereid te zijn.”

Het stel hoopt binnen een halfjaar een vergunning te krijgen. Tot die tijd leven ze van hun spaargeld. Bij de afslag naar hun huis stuitten ze al op het eerste probleem: de weg is niet verhard, wat een uitdaging vormt als het sneeuwt (en dat doet het nogal eens in Zweden).

Buurman maakt bezwaar

Maar vooral de vergunning blijkt uit te lopen op een hoofdpijndossier. De buren mogen namelijk ook meebeslissen en die zijn niet allemaal fan van het idee van een glamping. „Dat is je nachtmerrie”, zegt Kimberly. „Er is geen directe buur, we zitten best wel privé. Maar de aangrenzende buren hebben hun bedenkingen en maken bezwaar. Hij wil ook geen gesprek met ons aangaan. Geef ons een kans, het is zo’n oneerlijk gevoel.”

De problemen stapelen zich op. Een half jaar later is er nog steeds geen vergunning en is Kimberly ook nog eens zwanger van een tweede kindje. Als klap op de vuurpijl krijgt het koppel definitief van de gemeente te horen dat het land niet voor een glamping bestemd is, omdat het landbouwgrond is.

Om toch een inkomen bij elkaar te sprokkelen, gaat Kimberly aan de slag bij een schapenboerderij. Stefan klust ondertussen verder aan het huis. „Het is drie keer waardeloos”, zegt Kimberly. „Maar we blijven niet op ons gat zitten. We moeten doorpakken. Ondanks alles houden ze hoop. „We staan er mega positief is. Links- of rechtsom gaan we er komen.”

Kijkers kunnen er maar niet over uit dat Kimberly en Stefan niet beter beslagen ten ijs zijn gekomen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Je gaat naar Zweden om eenglamping te openen.

Je blijkt geen vergunning te hebben.

Buurman ligt dwars. En dat noemen we een tegenslag. #hetroerom pic.twitter.com/IZIJL0uSa4 — Liesbeth (@lieseltjetweet) March 21, 2024



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

De buurman is niet de schuldige hoor! Dat ben je zelf, met je waardeloze voorbereiding. #hetroerom — Mieke (@Mieke50707511) March 21, 2024



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

‘Laten we een ongeïsoleerde bouwval kopen met 9 hectare. Dan beginnen we daar een glamping. We verkopen eerst ons huis, nemen ontslag en regelen pas daarna een vergunning.’ Dat mensen letterlijk bedacht hebben dat dit een goede volgorde zou zijn… #hetroerom — Roelofs (@Roelofstv) March 21, 2024

Je kunt Het Roer Om terugkijken via KIJK.

Vorige Volgende

Reacties