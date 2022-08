Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Studentencorps opent inschrijvingen nieuwe leden na ‘hoeren’-speech-rel

Het Amsterdamsch Studenten Corps, ook wel bekend onder de afkorting A.S.C./A.V.S.V. (de vrouwelijke tak), werd in een korte tijd berucht als seksistische studentenvereniging. Een hoop mensen vielen over de ‘hoeren’-uitspraken die de mannelijke leden van het studentencorps deden. Maar je kunt je als student, na een korte onderbreking, weer inschrijven voor de club.

Vorige week raakte A.S.C. / A.V.S.V. in opspraak door de seksistische leuzen op op een lustrumfeest die naar buiten kwamen door een uitgelekte video. Tijdens een speech verkondigden sprekers dat vrouwen niet meer dan hoeren waren, dienden als sperma-emmer en zij voor het mannelijk geslachtsdeel hun nek moesten breken. Niet veel later volgde ander beeldmateriaal van de studentenvereniging waarin halfnaakte vrouwen met hun billen tegen twee jongemannen bonkten. Een studentenmassa keek toe.

Studentencorps opent inschrijvingen na beruchte ‘hoeren-speech’

Een eigenaardig clubje, zou je denken, en dat vonden ook de financierders en een actiegroep die het sociëteitsgebouw van de vereniging bekladde. Daarnaast spraken veel (oud)corpsleden schande van de uitlatingen en stapten prominente bestuursleden op. Daarnaast liet de verenging weten dat de inschrijvingen stillagen en ook prinses Amalia niet zeker was van een plekje bij het corps.

Maar nu, precies zeven dagen na het uitlekken van de beruchte video, laat de studentenvereniging weten dat nieuwe leden weer welkom zijn. Het bestuur schreef hun redenering daarvoor op in een brief aan hun leden. AT5 kreeg deze brief in handen. Daarin stond: „De vraag die wij onszelf stelden was: kunnen wij een veilige omgeving creëren voor nieuwe leden tijdens de kennismakingstijd?” En dat blijkt te kunnen, volgens het studentencorps zelf. „Inmiddels hebben wij met verschillende belanghebbenden gesproken, waaronder de universiteiten en onze reünisten, en kunnen wij u mededelen dat de inschrijving voor het lidmaatschap opengaat. Daarbij vermelden wij meteen dat de kennismakingstijd anders zal verlopen dan voorgaande jaren.”

Geen ontgroening bij kennismaking A.S.C. / A.V.S.V.

Eerder raakte A.S.C. / A.V.S.V. ook al in opspraak vanwege verontrustende ontgroeningsrituelen. Maar dit soort praktijken zullen, volgens de brief, bij de aankomende kennismaking niet meer voor te komen. „Het doel van de kennismakingstijd van de vereniging is uitsluitend om aspirant-leden bekend te laten worden met het bestuur, de leden en de geschiedenis van de vereniging”, aldus het bestuur, dat verder schrijft dat leden nog geïnformeerd zullen worden over extra voorzorgsmaatregelen.