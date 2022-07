Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Nieuwe video studentenvereniging duikt op en oud-Minerva-lid reageert: ‘Was normaal in mijn tijd’

De Amsterdamse studentenvereniging A.S.C./A.V.S.V. is na het uitlekken van een aantal video’s, wederom, in één klap berucht. Gisteren dook opnieuw een video op waarin halfnaakte vrouwen met hun billen tegen mannelijke studenten stoten. Aan tafel bij Renze vertelden twee oud-corpsleden over de cultuur binnen verenigingen en hoe diepgeworteld deze is.

Zondag verscheen op het internet een video waarin mannelijke Amsterdamse corpsleden werden toegesproken op een lustrumviering. Daar klonken luidkeels seksistische leuzen. Vrouwen zijn hoeren, ‘heren’ moeten hun nek breken om er een lul in te steken en vrouwen dienen als sperma-emmer, galmde er door de zaal en dat zorgde voor de nodige ophef. Overigens kwam de vereniging al eerder slecht in het nieuws vanwege hun ontgroeningsrituelen. Toen werd de financiering vanuit universiteiten en hoge scholen al stopgezet en was een cultuuromslag noodzakelijk.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Hey kijk! Onze toekomstige advocaten, directeuren en politici 🥰 pic.twitter.com/Aih2BWU1mb — Talitha (@talithaisik) July 26, 2022

Nieuwe video uitgelekt van studentenvereniging A.S.C./A.V.S.V

Maar goed, het is wederom hommeles rond de grootste studentenvereniging van Nederland. Na het uitlekken van de bovenstaande video, ging het snel. Er volgde een brief waarin leden hun onvrede uitspraken, die door 270 corpsleden werd ondertekend. De geldkraan van universiteiten en hoge scholen richting de vereniging bleef dicht en de inschrijvingen voor nieuwe leden werden stilgelegd. Drie bestuursleden van de studentenvereniging A.S.C./A.V.S.V. leggen hun functie neer na de seksistische uitlatingen. De jongeman die op de video’s de speech uitsprak, bleek een van de verantwoordelijken voor de cultuurverandering binnen de vereniging.

Later verscheen wederom een andere video van een studentenfeest van dezelfde vereniging. Het Parool publiceerde deze video. Daarop is te zien dat twee halfnaakte vrouwen hun billen in het gezicht van twee mannelijke studenten stoten en een grote mensenmassa toekijkt.

Oud-corpsleden aan tafel bij Renze

Twee oud-corpsleden, Sofie van de Waart en schrijfster Milou Deelen, schoven gisteravond aan bij Renze. Deelen zat vijf jaar geleden bij het Groningse studentencorps Vindicat, waar zij destijds al aankaartte dat de cultuur bij studentenverenigingen zorgwekkend is. Zij stapte op vanwege de seksistische cultuur en ‘slutshaming’ binnen de vereniging.

Van de Waart was in de jaren 90 lid van het Leidse Minerva. Zij legt uit dat in de tijd dat zij corpslid was, dit soort praktijken normaal waren. „Je kwam de sociëteit binnen en dat soort dingen werden gewoon geroepen. Ik dacht wel ‘zielepoten, het zal wel’. Maar nu is de tijd veranderd.” Waarbij ze benadrukt dat ze er nu met een andere blik naar kijkt. Presentator Renze Klamer haalt aan dat deze mannen de kopstukken van de samenleving worden. „De premiers van de toekomst, de artsen, de bestuurders.” En dat die jongemannen deze dingen roepen. „Wat moeten we daarmee?”

Angstcultuur binnen studentenverenigingen

Van de Waart legt uit dat oud-leden zich nu realiseren dat het er destijds niet acceptabel aan toeging. „Nu zeggen we: ‘Waarom hebben we nooit iets gezegd?’ Nu hoor ik van vriendinnen: ‘Het voelde eigenlijk helemaal niet oké’.” De presentator vraagt haar, omdat ze ook nog steeds verbonden is met oud-leden, of zij angst voelt om dingen te zeggen. Dat beaamt Van de Waart. „Ik ga niet allerlei details vertellen over de tijden toen, dan breng ik mensen in verlegenheid. Daar heb ik geen zin in, want ik wil volgende week ook naar dat lustrum, bij wijze van spreken.”

Burgemeester Femke Halsema liet in een reactie weten dat zij onderzoekt of zij maatregelen kan treffen. Inmiddels is bekend dat de vereniging eventuele aangifte overweegt, maar dat royering nog uitblijft. Eerder bleek ook prinses Amalia interesse te hebben in een lidmaatschap bij A.S.C./A.V.S.V. Het is niet bekend of zij zich nog steeds aansluit bij de vereniging.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Uitstekend statement van Femke #Halsema over het seksisme en discriminatie bij het Amsterdamse #studentencorps.

Sluit het corps maar een tijd en royeer de daders. Als een van hen in de commissie voor cultuurverandering zat is hij geen knip voor de neus waard. #renze #op1npo pic.twitter.com/YN1XZhHlxB — Elsschot 🇳🇱🇪🇺🇺🇦 (@marcelbar8) July 26, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ik ben een half jaar daar lid geweest (jaren 80). Racisme en seksisme was er toen ook heel normaal. Vrouwen reageerden toen mannelijk door met vergelijkbare liedjes ed te komen. Gelukkig komen ze nu voor zichzelf op. De corpsmannen blijven onderontwikkeld.

#studentencorps — Barry (@BarryBlond) July 26, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Als we in Nederland motorclubs kunnen verbieden kunnen we toch ook brallerige #studentencorps verbieden?#renze — B10 🌸 (@B10evD) July 26, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Zo jammer dat het niet mannen uit de mannenzaal waren die tijdens het hoeren-geroep besloten weg te lopen, en/of dat het geen 270 boze mannen waren die een brief schreven. Feminisme is óók een mannenzaak, kom op corpsballetjes!! #studentencorps — Noor Spanjer (@Noraspanjer) July 26, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Lieve meisjes en jongens. Niemand verplicht jullie om lid te worden van een #studentencorps.

Het zelfstandig denkvermogen vervangen voor groepsdruk en hiërarchisch denken is tamelijk sneu. Geen wonder dat er in de bedrijfstop zo weinig moreel kompas en zoveel corruptie is. — Annelies (@annstrikje) July 26, 2022

Wil je de hele uitzending van Renze terugkijken? De aflevering van gisteravond vind je hier.