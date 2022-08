Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Saudi-Arabië zet piramides Egypte in schaduw met absurd bouwproject

Kroonprins Mohammed bin Salman van Saudi-Arabië heeft een megalomaan plan onthuld voor twee 170 kilometer lange wolkenkrabbers die parallel aan elkaar lopen. Dat blijkt uit informatie van The Wall Street Journal. Het bouwproject, waarbinnen zich een futuristische stad bevindt, moet de piramides van Egypte in de schaduw zetten.

Staten als Saudi-Arabië en Dubai hebben er een handje van om alles het grootst en hoogst te bouwen. De Verenigde Staten hebben ook een dergelijk verleden, maar die kunnen allang niet meer op tegen het geld dat in de oliestaten tegen de plinten klotst. Maar The Line, zoals het bouwproject heet, gaat nog even een paar stapjes verder dan ‘grootst’ of ‘hoogst’.

The Line: 170 kilometer aan wolkenkrabbers

Het bouwproject in Saudi-Arabië bestaat zoals gezegd uit twee wolkenkrabbers van 170 kilometer lang, die tegenover elkaar staan en op het begin aan elkaar vastzitten. Eigenlijk is het dus een stad die bestaat uit één gebouw, dat volgens de plannen van de kroonprins 487 meter hoog is. Ter vergelijking: The Empire State Building in New York is 381 meter hoog. Nee, hier kunnen de piramides van Egypte, waar vorig jaar nog een oude faraostad werd ontdekt, inderdaad niet tegenop. Wel werden die duizenden jaren voor de industriële revolutie gebouwd.

Er zijn overigens ook bronnen die melden dat The Line 120 kilometer lang is. Hoe dan ook vrij indrukwekkend.

Tussen de twee wolkenkrabbers bevindt zich een hypermoderne stad waar plek is voor 5 miljoen inwoners. Zo beschikt The Line in Saudi-Arabië over verticale boerderijen met robotboeren, een jachthaven, klimaatneutrale woningen, een zwevend voetbalveld tussen de gebouwen en nog veel meer van dit soort praal. Onder de stad komt volgens het plan van de kroonprins een hogesnelheidstrein. Het met spiegels bedekte gebouw is zo lang, dat het met de ronding van de aarde moet meebewegen.

Wat kost dit Saudi-Arabië?

Kroonprins Mohammed bin Salman noemt het bouwproject even historisch als de maanlanding of de uitvinding van penicilline. The Line kost naar verluidt 980 miljard dollar en de bouw zou vijftig jaar in beslag nemen. De grootste piramides van Egypte werden in zo’n dertig jaar gebouwd, om die vergelijking er nog maar eens bij te halen.

Naast grootheidswaan zit er volgens The Wall Street Journal ook een economische gedachte achter The Line. Zo zou Saudi-Arabië minder afhankelijk willen worden van olie en vol inzetten op groene energie en toerisme. Alle gebouwen worden dan ook volgens de modernste klimaatneutrale technologieën ontwikkeld. Althans, volgens het plan. Over de mensen die dit allemaal moeten bouwen, wordt niet gesproken. Daar lees je later wellicht wel wat over op de website van Amnesty International.



NEOM zet piramides van Egypte pas echt in schaduw

The Line is slechts onderdeel van NEOM, een geplande staat langs de Rode Zee die volgens De Morgen iets kleiner wordt dan België. Lees hier meer over deze high-tech stad, die volledig moet gaan draaien op hernieuwbare energie.

