Woede na seksistische uitspraken van corpsleden: ‘Vrouwen zijn sperma-emmers’ en ‘niks meer dan een hoer’

Het blijft maar fout gaan bij studentenverenigingen, lijkt wel. Nadat er een tijd geleden veel ophef was over te heftige ontgroeningsrituelen, is Amsterdamse studentenvereniging A.S.C./A.V.S.V. wederom in opspraak geraakt. De mannelijke leden daarvan hebben namelijk seksistische taal uitgeslagen. En dat is nog zacht uitgedrukt.

Zowel binnen als buiten A.S.C./A.V.S.V. heerst woede om de uitspraken. Op Dumpert verscheen gisteren namelijk een video van ongeveer een minuut, waarin vrouwen maar liefst vijf keer hoeren genoemd worden. Een corpslid is aan het woord om het diner ter ere van het 34ste lustrum van de vereniging in te luiden. Bekijk de video hier:

Op de NDSM-werf vond een diner plaats, mannen en vrouwen zaten gescheiden. De jongen aan het woord valt als eerst de vrouwelijke leden van de vereniging aan: „Als zij bedenkt om op 24 juli, op een zondag, in haar mooiste jurk zich naar de NDSM-werf gaat begeven, is zij een…” De rest van de aanwezigen roepen daarbij in koor: „Hoer!”

Het A.S.C. is niet onbekend met ophef. Het was vorig jaar dan ook deze studentenvereniging waarbij ontgroeningen uit de hand liepen. Eind juni presenteerde A.S.C. nog een plan „om een cultuuromslag binnen de studentenvereniging te realiseren”. Dat is klaarblijkelijk goed mislukt.

Vrouwen uitmaken voor hoer is namelijk slechts het begin. Verder omschrijven de mannelijke corpsleden hen als „sperma-emmers” en zeggen ze dat ‘de heren de nekken van vrouwen zullen breken, om hun lul erin steken’. Dat laatste is een oproep tot verkrachting, niet ‘slechts’ een seksistische opmerking. Leden van de vereniging hebben nu gereageerd op deze uitspraken, via een brief. Ruim 270 leden ondertekenden die, waarin zij hun onvrede laten blijken. Ze schrijven dat ze ‘de ronduit beledigende, beschamende en betreurende’ uitspraken afkeuren.

Verder schrijven ze het volgende in de brandbrief: „Wij horen de mannen al denken, ’het is maar een grap’. Volgens ons is de grap voorbij. Een jaar lang cultuurverandering etaleren, om vervolgens dit soort termen zelf uit te kramen en dat het nog wordt toegejuicht ook? Waar zijn we in vredesnaam mee bezig. Neemt de Senaat nou hun eigen ’cultuurverandering’ niet serieus? Is dat wat we hier met onze eigen ogen meemaken? Als het zo doorgaat, zal deze vereniging straks niks meer zijn dan een lege huls. Iets wat ooit zo dierbaar was: maar wij nu geen verbintenis meer mee voelen.”

Ook op social media is de woede losgebarsten:



'Nekken breken van vrouwen om lullen in te steken' is geen 'seksisme' maar oproepen tot verkrachting #studentencorps — Eva de Valk (@evadevalk) July 26, 2022



Hier komen de corrupte baasjes vandaan. Hier wordt geleerd elkaar de hand boven het hoofd te houden. Te liegen. #corps #studentencorps https://t.co/o8NvOmJwsv — Odile DeFraye (@OdileDeFraye) July 26, 2022



Als ik lees over die sexistische, walgelijke corpsballen, uit Amsterdam deze keer, dan denk ik: een paar jaartjes in een kolenmijn werken zou ze goed doen. #studentencorps — Koos (@A_sus_2) July 26, 2022



#studentencorps Eerst tijdens ontgroeningen mensen in elkaar trappen, nu dit weer. Laat het de druppel zijn die de emmer doet overlopen, worden deze corpsballen gefinancierd door de universiteit? Stop daarmee. — Henk Rozmus (@HenkRozmus) July 26, 2022



