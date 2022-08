Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Na ‘hoeren’-speech nu sociëteit Amsterdamsch Studenten Corps beklad: ‘Pro hoeren, anti ballen’

Het Amsterdamsch Studenten Corps (A.S.C) staat inmiddels bekend als de ‘vrouwen zijn hoeren’-vereniging vanwege seksistische uitlatingen. En dat staat nu letterlijk op de voorgevel van de sociëteit gekalkt.

De Amsterdamse studentenvereniging A.S.C./A.V.S.V (de vrouwelijke tak) lag vorige week onder vuur na uitgelekte video’s. In één daarvan speechte een bestuurslid voor een groep mannelijke leden tijdens een lustrumfeest. Daar klonken luidkeels seksistische leuzen en op een andere video bonkten halfnaakte vrouwen hun billen in de gezichten van twee jongemannen. Terwijl een grote studentenmassa toekeek.

Sociëteit A.S.C. beklad

Het maakte een hele hoop los. Financieringen werden beëindigd, bestuursleden, waaronder bestuursvoorzitter Heleen Vos, stapten op en het lidmaatschap van prinses Amalia was ineens niet meer zeker.

Maar het lijkt erop dat deze gevolgen nog niet voldoende waren. Want deze keer is het sociëteitsgebouw aan de Warmoesstraat beklad met teksten als: „Geen seksisten in onze stad”, „pro hoeren, anti ballen” en „met papa’s poen koop je nog geen fatsoen”.

Actiegroep schreef leuzen op gebouw studentenvereniging

Het Parool schrijft dat actiegroep de Amsterdamse Sperma Containers de actie heeft opgeëist. Die reageerde dat de lustrum-speeches de druppels waren die de sperma-emmer heeft doen overlopen.

De actiegroep haalt uit naar de corpsleden. „Het is al decennia duidelijk dat het corps een afgesloten sekte is waar geweld floreert.” Hun gedrag tijdens het lustrumfeest was reden genoeg om het gebouw te bekladden. „Hier zoeken onzekere jongens een identiteit met misplaatste gevoelens van superioriteit en haat jegens de rest. Dit hebben ze zelf bevestigd door bij een diner ter viering van hun 170-jarig bestaan alleen maar misogyne speeches te geven. Blijkbaar hebben deze jongens niks anders te zeggen. Wij hebben dat echter wel.”

Bestuurslid stapte op na ophef ‘hoeren’-speech

Eerder bleek dat één van de sprekers (van de beruchte ‘hoeren’-speech) verantwoordelijk was voor de cultuurverandering binnen de studentenvereniging. Eerder raakte A.S.C./A.V.S.V namelijk al in opspraak vanwege verontrustende ontgroeningsrituelen.

Het opgestapte bestuurslid Vos erkende dat ze een aantal situaties en risico’s tijdens het ‘veranderingsproces’ van het corps heeft overschat. „Het blijkt dat er bij een groep leden nog de behoefte bestaat tegen de basisprincipes van het cultuurveranderingsproces in te blijven gaan. Als rector kan en wil ik niet langer de verantwoordelijkheid blijven nemen voor incidenten en gedrag van leden die mijn persoonlijke grens te boven gaan”, vertelde ze over haar vertrek.