Gedrag RTL Boulevard-ploeg op bruiloft Maxime frustreert Chateau Meiland-makers

Vincent TV, het productiehuis achter het populaire SBS6-programma Chateau Meiland, is niet te spreken over het gedrag van RTL Boulevard. Een filmploeg van dat televisieprogramma was aanwezig op de bruiloft van Maxime Meiland en Leroy Molkenboer om er verslag van te doen, maar tapte ‘zeer waarschijnlijk’ illegaal geluid af van de filmploeg van Vincent TV.

Dat meldt NU.nl op basis van een gesprek met een woordvoerder van dat productiehuis. Vincent TV gaat onderzoeken of er daadwerkelijk sprake is geweest van afgetapt geluid, maar zegt dat het eigenlijk niet anders kan dat dat het geval is. Eerder berichtte roddelkoningin Yvonne Coldeweijer al dat de RTL Boulevard-filmploeg zich ‘schandalig had gedragen’ op de bruiloft.

‘RTL Boulevard tapte geluid af van Chateau Meiland-filmploeg’

Coldeweijer schreef op haar kanaal dat Vincent TV op de bruiloft opnames maakte voor Chateau Meiland. RTL Boulevard stond op een grote afstand van het getrouwde stel, maar wist toch helder geluid te krijgen van de ceremonie door geluid af te tappen van hun collega’s. Dat geluid werd later op tv uitgezonden onder gemaakte beelden, althans, zo is het verhaal.

Een woordvoerder van Vincent TV zegt tegen NU.nl dat het bijna niet anders kan dat het zo is gegaan. „Boulevard stond op een afstand van 25 meter. Toch hadden ze in de uitzending loepzuiver geluid van de ceremonie. Technisch gezien is dat heel knap als je dat voor elkaar krijgt.” Mocht het daadwerkelijk zo zijn gegaan, dan is dat ‘op z’n zachtst gezegd zeer afkeurenswaardig’, aldus de woordvoerder.

Mogelijk juridische stappen tegen RTL Boulevard

Mogelijk volgen er juridische stappen. „Als je elkaar illegaal aftapt, wordt een code geschonden. We gaan in overleg met Talpa om te kijken wat we hieraan willen doen.” De biograaf van de Meilandjes, Jan Dijkgraaf, heeft zich al uitgesproken in de kwestie. „Niet zo netjes, afluisteren en dat uitzenden.”

Eerder kreeg RTL Boulevard al bakken kritiek over zich heen nadat het ‘schaamteloos’ de mannen van Vandaag Inside thuis opzocht daags na de kaarsrel.



Niet zo netjes, afluisteren en dat uitzenden.https://t.co/sUnjoBYqh3 — Jan Dijkgraaf (@jndkgrf) August 1, 2022

RTL Boulevard is zich daarentegen van geen kwaad bewust. Een woordvoerder van het programma laat aan NU.nl weten op een ‘journalistieke’ manier verslag te hebben gedaan van de huwelijksceremonie van Maxime Meiland en haar partner Leroy. „Er is geen sprake van enige onrechtmatigheid.”