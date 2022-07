Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Inschrijving nieuwe leden studentencorps opgeschort en maatregelen Amsterdam

De inschrijving voor aspirant-leden van het Amsterdamse studentencorps is tot nader order opgeschort vanwege ophef over vrouwonvriendelijke speeches tijdens het lustrumdiner. Dat schrijft Heleen Vos, voorzitter van A.S.C./A.V.S.V. De procedure hiervoor zou morgen beginnen.

Tijdens de speeches afgelopen zondag is er naar vrouwen verwezen als „sperma-emmers” en zij zouden „niks en niks meer zijn dan een hoer”. Mannen zouden „de nekken van vrouwen breken, om hun lul erin te steken”. Alle mannelijke studenten die zich vrouwonvriendelijk hebben uitgelaten tijdens het lustrumdiner hebben hun functie binnen de studentenvereniging inmiddels opgezegd. Ook maakte de vier sprekers excuses. Drie van de vier hadden een functie bij de vereniging. Twee waren er lid van de commissie die zich bezighoudt met de kennismakingstijd, de derde zat in het dagelijks bestuur van het corps.

Inschrijving opgeschort

Het is niet bekend of prinses Amalia zich aansluit bij het studentencorps in Amsterdam, wanneer zij in de hoofdstad gaat studeren. De Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) wil daar niet op reageren. De 18-jarige prinses liet in haar biografie weten dat ze dat graag zou willen. Het Amsterdamsch Studenten Corps en de Amsterdamsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging (A.S.C./A.V.S.V.) kwamen daags voor de fysieke inschrijving – leden moeten zich niet alleen online aanmelden maar ook in persoon – in het nieuws wegens vrouwonvriendelijke uitspraken tijdens de lustrumviering.

De RVD wil niet reageren op de vraag of de recente gebeurtenissen invloed hebben op de keuze van Amalia. De studententijd van de troonopvolgster wordt beschouwd als een privékwestie. In het boek van Claudia de Breij over Amalia vertelde de prinses dat ze sowieso bij het corps zou willen. „Met een jaarclub, alles erop en eraan.” Aangezien de prinses in september begint aan haar studie politics, psychology, law and economics (PPLE) aan de Universiteit van Amsterdam, zou A.S.C./A.V.S.V. de vereniging zijn waarbij Amalia zich dan zou aansluiten.

Sluit Amalia zich nog steeds aan bij het corps?

Er is veel kritiek op de mogelijke keuze van Amalia, die lid wil worden van het corps. „Niet zo’n koninklijke nette vereniging”, luidt het op Twitter. „Advies voor Amalia en al die anderen die graag lid worden van een studentenvereniging. Er zijn zoveel leukere verenigingen waar mannen en vrouwen niet in aparte disputen zitten en je je volstrekt veilig kan voelen. Zoals SSRA, Unitas SA, Particolarte of SV Liber. Veel plezier ”



Maatregelen Amsterdam

De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema kijkt welke maatregelen ze kan treffen tegen het Amsterdamse studentencorps na de uitlatingen van enkele leden. Een uiterste consequentie kan volgens haar zijn het (tijdelijk) intrekken van de exploitatievergunning van de sociëteit aan de Warmoesstraat.