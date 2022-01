Lilianne Ploumen op de hoogte van seksueel machtsmisbruik binnen PvdA: ‘Soms weet ik ervan’

Ook binnen de politiek klinken dezelfde geluiden als rond The Voice of Holland. PvdA-leider Lilianne Ploumen weet dat er meldingen zijn van seksueel machtsmisbruik binnen haar partij. „Soms weet ik ervan en soms niet.”

Gisteren vertelde Ploumen dit tijdens een interview in debatcentrum De Balie, waar ze benadrukte op de hoogte te zijn van deze meldingen en dat hier momenteel onderzoek naar loopt. Journalist Naeeda Aurangzeb vroeg haar in het Amsterdamse debatcentrum naar deze aantijgingen.

Lilianne Ploumen bewust van meldingen PvdA

„Soms weet ik ervan en soms niet, omdat dat natuurlijk ook bij de partijvoorzitter hoort”, aldus Ploumen over de aantijgingen. Ze ging verder niet in op de inhoud van de meldingen. Ploumen sprak zich eerder bij talkshow M uit over de rol van John de Mol en het schandaal rond The Voice of Holland. Daar vertelde zij dat de Talpa-topman actiever had moeten toezien.

Aurangzeb vroeg aan Ploumen hoe dat bij de PvdA werkt. Volgens de politica bekijken onafhankelijke vertrouwenspersonen deze meldingen en vindt er werkbelevingsonderzoek plaats. „Ik ben me ervan bewust dat de politiek een snelkookpan is, die enerzijds aantrekkelijk is, maar soms ook intimiderend kan zijn”, aldus Ploumen.

Seksueel overschrijdend gedrag en machtsmisbruik

Afgelopen donderdag verscheen de beruchte BOOS-aflevering, waar al dagen over werd gespeculeerd. Presentator Tim Hofman en zijn team onthulden daar verschillende aantijgingen over seksueel overschrijdend gedrag bij talentenjacht The Voice of Holland. Negentien vrouwen deden hun verhaal over bandleider Jeroen Rietbergen, vijftien over een regisseur en er liggen twee aangiften tegen coach Ali B. Een van die aangiften is wegens verkrachting. Ook voormalig coach Marco Borsato wordt beschuldigd van onzedelijke betastingen. Naast deze recente beschuldigen tegen Borsato kwamen ook vorige maand andere geluiden over vermeend misbruik naar buiten.

De BOOS-uitzending en beschuldigingen van BN’ers brachten een hoop teweeg. Een breuk tussen bandleider Jeroen Rietbergen en zijn ex-partner Linda de Mol, aangifte van smaad tegen Albert Verlinde en verschillende vrouwelijke BN’ers die seksueel wangedrag meemaakten in hun carrière. Maar ook Tim Hofman zelf kreeg na de BOOS-aflevering de nodige kritiek. Er dook namelijk oud beeldmateriaal op waar de presentator zelf ook vrouwonvriendelijke en ongepaste opmerkingen maakte.