Nederlandse vrouw opgepakt die Hitlergroet deed voor poort van Auschwitz

„De gedetineerde werd beschuldigd van deelname aan nazipropaganda. Ze bekende”, twitterde de Poolse politie. Ook meldt het Poolse persbureau PAP dat de Nederlander een boete kreeg voor haar daden.

De vrouw poseerde gisteren zonder enige schaamte voor de poort van het concentratiekamp. Daar koos ze ervoor om tijdens haar fotomoment ook de Hitlergroet te doen. De nazi’s strekten voor dit groetgebaar tijdens de Tweede Wereldoorloog hun rechterarm recht vooruit.

A Dutch woman was today fined by prosecutors in Poland for doing a fascist-style salute at the gate to the former German-Nazi camp of Auschwitz.

The 29-year-old admitted to the offence, and said she had been posing for a photo as a "silly joke" https://t.co/2p5mWwl9k8

