Radio-ban Ali B en Marco Borsato: ‘Te pijnlijk voor slachtoffers The Voice’

De radiozenders van de NPO draaien voorlopig niet meer de muziek van Ali B en Marco Borsato. In navolging van de publieke omroep kwamen Qmusic, 100% NL en de Talpazenders als Radio 538 met hetzelfde bericht naar buiten. „Uiteraard draaien we ze niet meer.” Het wassen beeld van Marco Borsato is ook niet meer te zien.

De publieke zenders besloten na de uitzending van BOOS over seksueel grensoverschrijdend gedrag bij The Voice of Holland, tot de radio-ban van de twee muzikanten. Het gaat onder meer om de grote zenders NPO Radio 1 en NPO Radio 2. De zenders FunX en NPO 3FM draaiden de muziek van Borsato en Ali B al even niet.

Qmusic volgt met boycot Marco Borsato en Ali B

Radiozender Qmusic draait op dit moment „uiteraard” geen muziek meer van Ali B en Marco Borsato, liet een woordvoerder vandaag aan persbureau ANP weten. „Het moet ontzettend pijnlijk zijn voor de dappere slachtoffers om op dit moment muziek te horen van Marco Borsato en Ali B”, reageert de zegsman. „Daarom draaien wij de muziek van Ali B en Marco Borsato op dit moment uiteraard niet.”

Ook radiozender 100% NL heeft laten weten de muziek van Borsato niet meer te draaien, omdat dat „niet gepast” zou zijn. Ali B werd sowieso niet gedraaid op de zender. En vanuit John de Mols Talpa (onder meer Radio 538 en Radio 10) klinkt: „De muziek van Marco Borsato en Ali B staat op dit moment niet op de playlist van één van onze radiozenders. Door de gevoelens in de samenleving en onder onze programmamakers hebben wij besloten in afwachting van het onderzoek, de komende periode muziek van Marco Borsato en Ali B niet in te plannen. Uiteraard keuren we seksueel overschrijdend gedrag te allen tijde af.”



De aflevering van BOOS, een programma van Tim Hofman, kwam donderdag online en trok al ruim 7 miljoen kijkers. Daarin vertelden meerdere vrouwen over hun ervaringen met seksueel grensoverschrijdend gedrag achter de schermen van The Voice of Holland. Negentien vrouwen deden hun verhaal over bandleider Jeroen Rietbergen, vijftien over een regisseur en er liggen twee aangiften tegen coach Ali B. Daarvan komt er naar verluidt één van een oud-kandidaat van het RTL-programma. Een van die aangiften is wegens verkrachting, zei de aanklaagster in de aflevering.

Anouk en de ‘corrupte bende’

RTL legde het programma en de samenwerking met coach Ali B gedurende het onderzoek dat is ingesteld stil. Zijn collega-coach Anouk besloot niet meer terug te keren bij de „corrupte bende”, zo liet ze op Instagram weten.



Begin vorig jaar werd zanger Bilal Wahib ook door meerdere radiozenders geboycot. Dat gebeurde nadat hij in een livestream op Instagram een minderjarige jongen vroeg zijn geslachtsdeel te laten zien. Enkele radiostations draaien zijn muziek inmiddels weer. Een half jaar na de man werd zijn nieuwe muziek weer met open armen ontvangen.

Wassen beeld Madame Tussauds

Madame Tussauds Amsterdam heeft het wassen beeld van Marco Borsato na de uitzending van BOOS gistermiddag voorlopig uit de collectie gehaald. Directeur Quinten Luykx bevestigt dat. „Wij hebben vanwege de maatschappelijke impact besloten het beeld voorlopig niet op te nemen in onze attractie en het onderzoek af te wachten”, zegt de directeur van het wassenbeeldenmuseum. „Als er een uitkomst komt, dan trekken wij daar onze conclusie uit en nemen onze verantwoordelijkheid natuurlijk.” Luykx wil benadrukken geen rechter te zijn. „Wij kunnen geen conclusies verbinden op dit moment. De rechtszaak moet uitkomst geven.”

Niet overal begrip over ban Borsato en Ali B

Er is op sociale media veel begrip op het besloten van NPO, Qmusic en 100% NL, maar hier en daar ook een kritisch geluid. Een derde geluid is het feit dat mensen juichen omdat ze die muziek van Marco Borsato en Ali B nu tenminste niet meer hoeven horen.



Een voordeel van die rel rondom #TheVoice is dat de nummers van Marco Borsato en Ali B niet meer op de radio worden gedraaid. 👍🏻 — αииєттє gяσσтнαи∂ ♬✌❤️🇮🇸 (@lucabas) January 21, 2022

Maar wat meer als kritiekpunt bij een enkeling klinkt: Marco Borsato en Ali B zijn nog niet veroordeeld. „Marco Borsato en Ali B. worden geboycot op NPO radio. Reeds schuldig bevonden en veroordeeld zonder overtuigend bewijs. Als we iedereen die wat heeft gedaan, en zij door de moraalridders zonder rechtspraak worden veroordeeld, wordt het wel erg stil op de radiozenders”, twittert iemand.

