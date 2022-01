Gommers: ‘Regels over quarantaine op scholen moeten anders’

De regels rond quarantaine voor schoolgaande kinderen moeten worden aangepast, vindt ic-arts Diederik Gommers. Op de Internationale Dag van het Onderwijs laat ook UNICEF vandaag van zich horen. Dan gaat het om wereldwijde leerachterstanden door corona, maar dat heeft Gommers – buiten dat het haast ondoenlijk wordt – ook in het achterhoofd.

Diederik Gommers deed zijn uitspraak over scholen en quarantaine bij coronabesmettingen tegen BNR Nieuwsradio. De roep om versoepeling van de quarantaineregels wordt steeds luider, omdat door omikron steeds meer mensen thuis zitten. Vooral schoolgaande kinderen en hun ouders merken het, aangezien er veel besmettingen op basisscholen zijn.

Gommers: ‘Minder vaak quarantaine, kinderen naar school’

„De bedoeling is dat zoveel mogelijk kinderen zo lang mogelijk naar school kunnen gaan. Met de huidige regels is dat niet haalbaar”, zegt Gommers. De bekende ic-arts legt uit dat het belangrijk is om kinderen zoveel mogelijk naar school te laten gaan, zodat ze geen leerachterstand oplopen. „Daar hebben we een plan voor bedacht, maar dat blijkt niet te werken. Dus er moet een nieuw voorstel komen, zodat kinderen niet iedere keer naar huis gestuurd hoeven te worden.”



#OMT #gommers moet ook weer zonodig in de openbaarheid. #quarantaine op scholen niet houdbaar meer. OMT moet adviseren aan #kabinet, niet via talkshows en media. Enige advies is #Lockdown en quarantaine 100% opheffen. Zoals de rest van EU. — Gerd Boudrie (@gerdboudrie) January 24, 2022

Donderdag werd duidelijk dat het aantal kinderen dat thuis in quarantaine zit, enorm is. Het percentage was op dat moment bijna een kwart (24 procent). Sprekender is misschien wel het volledige aantal klassen dat door coronabesmettingen bij meerdere leerlingen op die dag thuis zat. Het waren er 12.00o. Een week eerder zat 9 procent van de leerlingen thuis.

Gommers vindt dat het kabinet morgen – dan is er weer een corona-persconferentie – met een aanpassing van quarantaine op scholen moet komen. Hoe precies, dat laat hij over aan het ministerie van Volksgezondheid en minister Ernst Kuipers. „Wat het voorstel precies wordt, weet ik nog niet”, aldus Gommers.

UNICEF: ‘Sluiten van scholen zo snel mogelijk stoppen’

UNICEF grijpt vandaag, de Internationale Dag van het Onderwijs, aan om alarm te slaan over de grote leerachterstanden die door coronamaatregelen als quarantaine zijn ontstaan. Bijna twee jaar na de uitbraak van de pandemie worden nog altijd meer dan 635 miljoen leerlingen getroffen door volledige of gedeeltelijke schoolsluitingen, stelt de kinderrechtenorganisatie.

Het sluiten van onderwijs moet zo snel mogelijk stoppen, vindt UNICEF. En het heropenen van scholen alleen is niet genoeg: leerlingen hebben intensieve begeleiding nodig om hun onderwijsachterstanden in te halen. „Door de verstoring van het onderwijs hebben miljoenen kinderen minder geleerd dan als ze in de klas hadden gezeten”, zegt Suzanne Laszlo, directeur van UNICEF Nederland. „Vooral jongere en achtergestelde kinderen lijden het grootste verlies.”

De gevolgen van schoolsluitingen zijn enorm, waarschuwt UNICEF. In lage- en middeninkomenslanden hebben ze bijvoorbeeld geleid tot een flinke toename van het aantal 10-jarigen dat niet in staat is om een ​​eenvoudige tekst te lezen of te begrijpen. Dit was 53 procent vóór de pandemie en is nu gestegen naar 70 procent. „Over de hele wereld maakt de pandemie hardnekkige ongelijkheden in het onderwijs groter”, zegt Laszlo. „Zo zien we in Bangladesh dat één op de tien meisjes van 12 tot 15 jaar niet meer terug naar school keert na heropening van hun school.”