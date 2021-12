Marco Borsato beschuldigd van seksueel misbruik: ‘Begon na dood van mijn vader’

Marco Borsato wordt beschuldigd van seksueel misbruik. Een 22-jarige vrouw deed gisteren aangifte bij de zedenpolitie in de regio Midden-Nederland. Zij claimt vanaf haar vijftiende door de zanger misbruikt te zijn. Dit terwijl de zanger een vertrouwensband met haar zou hebben gehad.

De vrouw spreekt in haar aangifte van een aantal jaren van misbruik. Daarbij zou Borsato ontuchtige handelingen hebben gepleegd. Het gaat om een strafrechtelijke vervolging voor aanranding. Onder aanranding valt het ongewenst aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten. De politie kreeg bewijsmateriaal voor nader onderzoek dat de aangifte ondersteunt.

Vermeend slachtoffer goede bekende van Marco Borsato

De ouders van het meisje zijn goede bekenden van Borsato. Haar moeder werkte voor de zanger. En nadat haar vader overleed, zou de zanger zich zelfs hebben aangediend als een soort pleegvader. De Telegraaf schrijft meerdere details over de beschuldigingen.

Zo zou Borsato handtastelijk zijn geweest en zou hij zich aan haar vergrepen hebben. Volgens het meisje duurde het misbruik van 2014 tot 2019. De moeder van het vermeende slachtoffer las in een dagboek over het misbruik. Daarin omschreef het meisje de details. Later, in 2019, confronteerde de moeder Borsato zelfs met de aantijgingen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Half jaar gewerkt aan deze zaak. Met John en collega Martin Groenewold van @dvhn_nl #marcoborsato https://t.co/hJRZgGZrLv — Mick van Wely (@mickvanwely) December 14, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Beerput gaat open denk ik. Deze journalisten gooien niet hun goede naam met een fake zaak dat zo beladen is naar buiten. #MarcoBorsato https://t.co/Uy1O0ZZKmK — Barry de Groot (@GrootBarry) December 14, 2021

Aangifte van seksueel misbruik

Het verlies van haar vader en haar jonge leeftijd zorgde ervoor dat het meisje een tijd zweeg. Ze onderging verschillende sessies met psychologen waar zelfs Borsato bij aanwezig zou zijn geweest en zich daar huilend verontschuldigde. Nu besloot de jonge vrouw het misbruik aan te kaarten. „Ik ken Marco vanaf mijn geboorte en zeker na het overlijden van mijn vader heeft hij veel lieve dingen voor me gedaan. Hij was er op mijn diploma-uitreiking, hij kocht een fiets voor me, ging met me winkelen. Maar je kunt de dingen die goed gaan niet wegstrepen tegen de dingen die verkeerd zijn gegaan”, zijn haar woorden.

„En er is ook veel niet goed gegaan. Mijn moeder werkte voor Marco en zodoende kwam hij regelmatig over de vloer. Het misbruik begon na de dood van mijn vader. Ik voelde me smerig om wat hij met me deed, maar durfde me niet te verzetten omdat ik bang was voor de gevolgen.” De Telegraaf en Dagblad van het Noorden blijken sinds dit voorjaar contact te hebben met de moeder van de 22-jarige vrouw.

Tussen de aangifte en de vondst van het dagboek zit inmiddels twee jaar. Eerder waren moeder en dochter nog niet klaar voor juridische stappen. Wel zochten ze professionele hulp. Na de geruchten die rondgingen over de grensoverschrijdende daden van de zanger, besloot het meisje toch naar de politie te stappen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Een jonge vrouw in therapie met de man die haar op haar 15e aanrandde?!

Is dit gangbaar?

Een huilende bn'er voelt voor mij aan als emotionele chantage.. Letterlijk rillingen over m'n rug hiervan… Aangifte van seksueel misbruik door Marco Borsato https://t.co/kb5bOuSqys pic.twitter.com/PkGQx4iera — KerstRebel💫🎄 (@KelRebel) December 14, 2021

Beschuldigingen afkomstig van roddelkanalen

Marco Borsato kreeg de afgelopen tijd behoorlijk wat beschuldigingen naar zijn hoofd geslingerd over grensoverschrijdend gedrag. En het lijkt dus alleen maar erger te worden. Het is voor het eerst dat er officieel aangifte is gedaan. De geruchten zijn afkomstig van bekende roddelkanalen op social media. Zelf ontkent Borsato alle beschuldigingen.

Het Openbaar Ministerie gaf een reactie op de Borsato-beschuldigen. „We hebben vandaag een aangifte van onzedelijke betastingen tegen hem ontvangen. Onderzoek zal moeten uitwijzen of er sprake is van bewijsbare strafbare feiten. Een verdere toelichting kunnen we op dit moment niet geven.”

Omdat hij zich naar eigen zeggen volledig wil richten op de verdediging van de beschuldigingen, trekt Marco Borsato zich terug als ambassadeur van War Child. Dat laat de zanger zelf weten. „Ik heb besloten om mij officieel als ambassadeur van War Child terug te trekken. Ik wil mij volledig richten op de verdediging en niemand in mijn omgeving daarmee belasten. Al helemaal niet een instantie als War Child, die mij zo aan het hart gaat”, aldus Borsato.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.