‘Pure smaad’ of beerput open? Albert Verlinde beschuldigt ook Humberto Tan van wangedrag

De beerput in bekend Nederland is open en gaat voorlopig nog niet dicht. Marco Borsato, The Voice en allerlei bekende mensen die met de vinger naar een ander wijzen. Presentator Albert Verlinde dropt wederom een bommetje. Hij beschuldigt nu Humberto Tan van grensoverschrijdend gedrag. Tan zelf ontkent die aantijgingen en noemt het „smaad”.

De beschuldigingen richting Marco Borsato over het vermeende seksueel misbruik, lijken nog van gisteren. Maar klaarblijkelijk parkeren we dat nieuws even en volgen alweer nieuwe verdenkingen. Afgelopen weekend lag talentenjacht The Voice of Holland onder vuur. Met beschuldigingen over grensoverschrijdend gedrag van onder meer Ali B en bandleider Jeroen Rietbergen, de man van Linda de Mol. Rietbergen heeft inmiddels bekend. Aankomende donderdag verschijnt hierover een reportage op het kanaal van het online programma BOOS, van presentator Tim Hofman.

Gisteren werd bekend dat Ali B, die zelf alle beschuldigingen ontkent, een grote rol speelt in de reportage van Hofman. Ali B, Rietbergen en Marco Borsato worden in de uitzending niet gespaard. Tegen Ali B is aangifte gedaan.

Na The Voice of Holland nu Humberto Tan

Daarna volgde een stroom aan BN’ers die hier wel, of niet, van af wisten en van zich lieten horen. Zangeres en jurylid Anouk stapt op bij The Voice, presentatrice Chantal Janzen haalde uit naar het programma en jurylid Waylon en oud-presentatrice Wendy van Dijk wisten niks af van de situatie achter de schermen van het programma.

Kortom: een heksenketel in showbizzland. Maar het blijkt daar niet bij te stoppen. Gisteravond dropte roddeldeskundige Albert Verlinde weer een bom aan tafel bij Shownieuws. Dit keer hangt hij presentator Humberto Tan aan de hoogste boom. Volgens Verlinde ging Tan rond 2015 en 2016 te ver achter de schermen van RTL Late Night.



Albert Verlinde beschuldigt Tan

„Het is binnen RTL, en we hebben het verhaal Dionne Stax meegemaakt, ook wel bekend dat Humberto de neiging had om vrouwen die leuk waren, om daar contact mee te zoeken na de uitzending”, zegt Verlinde. „Waarom vertel ik dat nou? Niet om Humberto te naaien. Maar omdat ik weet dat er mensen bij het programma weg zijn gegaan die zeiden: ‘Het lijkt wel of ik hier meer een datingshow zit te produceren dan een talkshow.’”



Het lijkt wel of dit het moment is om oude rekeningen te vereffenen. Het grote gevaar is dat iedereen maar iedereen beschuldigd. Vrees dat dit nog wel ff doorgaat. https://t.co/h2BmBVHIal — Evert Bronkhorst (@evertbronkhorst) January 17, 2022

Cultuur bij RTL

Het wangedrag van Tan zou in dezelfde periode zijn geweest als de misstappen van Rietbergen bij The Voice. Volgens Verlinde gaat het echt niet alleen om The Voice. „Waar het mij om gaat is dat Talpa, ITV en RTL moeten onderzoeken wat er gebeurd is bij The Voice. Ik wil RTL ook oproepen om een breed onderzoek te doen, want blijkbaar was er in die tijd een cultuur waarin dit soort dingen plaatsvonden.”

Verlinde legt een link met andere RTL-programma’s uit die periode waar ook dingen te ver gingen. „Wat was er in vredesnaam in die tijd aan de hand? En daar moet iedereen op aangesproken worden. Er moet een onderzoek naar gedaan worden.”

Humberto Tan verdedigt

Het succes van RTL en de periode waarin het wangedrag plaatvond lijken volgens Verlinde met elkaar in verband te staan. „RTL was koning. Alles scoorde de sterren van de hemel. Ze gingen daar als koningen door de gangen heen”, aldus de presentator. „Dat heeft een cultuur in die tijd veroorzaakt en The Voice is daar een hele directe uiting van. Zo van: ‘We kunnen alles maken’.”

Later reageert Tan zelf op Twitter op de beweringen van Verlinde en noem ze „pure smaad”. Zelf legt hij uit dat hij standaard na de uitzending zijn gasten bedankte. „Mannen en vrouwen”. Hij plaatste op een WhatsApp-gesprek tussen hem en Verlinde uit 2017 om dit te verduidelijken.



Albert Verlinde beschuldigt mij van ongepaste appjes naar 'iedere vrouw die ik leuk zou vinden" in de periode bij Rtl Latenight. Wat een kolder! Pure smaad. Ik bedankte gasten na afloop van de uitzending alle gasten via app: mannen en vrouwen. Verder niets te maken met The Voice. — Humberto Tan (@HumbertoTan) January 16, 2022



Zo stuurde ik na de uitzending ook Albert na de uitzending een bedankapp. pic.twitter.com/Eo17msXgx9 — Humberto Tan (@HumbertoTan) January 17, 2022

Twitter suggereert over beschuldigingen

Op Twitter worden de beschuldigingen van Verlinde veelvoudig besproken. Maar veel twitteraars vinden de beweringen van de roddeljournalist bedenkelijk. Ook ontbreekt het volgens hen aan bewijs en vergeet Verlinde volgens twitteraars dat hij zelf lange tijd deel uitmaakte van het RTL-imperium. Het laatste hierover waarschijnlijk nog niet gezegd.



Waar @debroervanroos met z’n redactie maandenlang onderzoek deed, roept Albert Verlinde even uit z’n roddelpols beschadigende dingen over @HumbertoTan

En dan slaapt ‘ie waarschijnlijk ook nog prima. Oeh. Wat moeilijk om niet aan een vloektsunami toe te geven. Natte twat. — Myrthe Hilkens (@MyrtheHilkens) January 16, 2022



Zo… Albert Verlinde gooit even Humberto Tan voor de bus.

Vergeet Albert Verlinde voor het gemak even dat hij al jaren lang deel uitmaakt van dat zooitje daar? #sbs6 #shownieuws #thevoice#humberto #albertverlinde pic.twitter.com/J8pz7l4odx — Mike (@mj___87) January 16, 2022



Met teksten als "het is niet dat ik Humberto wil naaien", "het gaat me niet om Humberto", "Ik hoop dat nu niet de nadruk op Humberto komt te liggen". Wat ben je dan een gore roddelklep en een valse zak rotte aardappelen — sheila sitalsing (@sheilasitalsing) January 17, 2022

BOOS wordt donderdag om 16.00 uur online geplaatst op YouTube. De hele aflevering van Shownieuws kun je hier terugkijken.