Tim Hofman maakt excuses voor eigen vrouwonvriendelijke opmerkingen: ‘Ik schaam me’

Presentator Tim Hofman heeft tegenover het AD zijn excuses aangeboden voor vrouwonvriendelijke dingen die hij in het verleden gezegd heeft. Op zaterdag circuleerde op social media plots een video waarin Hofman nogal seksueel getinte opmerkingen over onder andere playmate Zimra Geurts maakte. De BOOS-presentator kwam afgelopen donderdag nog met een aflevering die in het teken stond van seksueel grensoverschrijdend gedrag bij The voice of Holland, maar moest nu zelf ‘sorry’ zeggen.

In de video die op social media rondgaat, is te zien dat Hofman het volgende zegt voorafgaand aan zijn interview met playmate Zimra Geurts: ‘Die moet met iedereen op de foto, omdat ze net even wat grotere tieten heeft dan de rest van Nederland’. Vervolgens, tijdens het interview met Geurts, geeft hij de playmate de tip om „een tiet te laten zien”.

Hofman maakt excuses: ‘Heb sindsdien veel geleerd’

Naast deze fragmenten is in de video ook te zien hoe de presentator met vlogger Anna Nooshin praat over de cultuur bij BNNVARA. Hij biecht op dat er achter de schermen regelmatig intiem contact is tussen collega’s.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

#timhofman heeft iets goeds gedaan door dat gedrag te exposen van #tvohgate #alib #Borsato . Maar is zelf nou ook niet bepaald zonder zonden pic.twitter.com/mIAgRzOrf0 — JOS RAAF (@Kaizersose070) January 22, 2022

In gesprek met het AD maakt Hofman zaterdagavond excuses voor de vrouwonvriendelijke opmerkingen. „Het was fout, ik schaam me daarvoor”, vertelt de presentator. De beelden zijn volgens hem zeker tien jaar oud en stammen uit de tijd waarin hij nog voor het programma Spuiten en Slikken werkte. „Het was in 2012: backstage bij Spuiten en Slikken. Ik heb veel geleerd sindsdien, zoals over meer van zulke onderwerpen: homofobie, racisme, en validisme. Het was fout en excuses zijn gepast.”

Aflevering BOOS over The Voice

Afgelopen donderdag kwam Hofman nog met een speciale aflevering van zijn programma BOOS. Daarin werden tientallen gevallen van seksueel grensoverschrijdend gedrag bij The Voice besproken. Bandleider Jeroen Rietbergen, Marco Borsato en Ali B moesten het flink ontgelden. Zo wordt Borsato onder andere beschuldigd van het betasten van The Voice Kids-kandidates van dertien en veertien jaar oud. Er is verder twee keer aangifte gedaan tegen Ali B en Jeroen Rietbergen is zelf opgestapt bij TVOH.

Je vindt al onze artikelen over de misstanden bij The Voice of Holland hier.