Kabinet grijpt in: ‘Toename besmettingen is ongekend’

Eigenlijk zou halverwege augustus pas de volgende persconferentie zijn (over de laatste maatregelen), maar het gaat niet goed met de besmettingscijfers. En dus greep het demissionair kabinet vanavond in. Een overzicht van wat er zojuist op de ingelaste coronapersconferentie is gezegd.

Drie weken geleden leek het erop dat het een zomer ging worden waarbij het meeste weer zou kunnen. „Een mooie zomer”, zoals demissionair premier Mark Rutte het vanavond noemde. „Daar hopen we nog steeds op”, voegde hij eraan toe, „maar er is toch een wolk voor de zon geschoven”. Dat komt onder meer door de snelheid waarmee het aantal besmettingen zich verspreidt. „Dat is ongekend”, zei demissionair zorgminister Hugo de Jonge even later. „Vorige week zaten we op zo’n 500-600 nieuwe besmettingen per dag, vandaag waren dat er 7000.”

Dit zijn de aangescherpte maatregelen

Reden voor een aantal aangescherpte maatregelen die ingaan vanaf morgenochtend 06.00 uur en gelden tot en met 13 augustus. Dit zijn ze op een rij:

Meerdaagse evenementen mogen voorlopig niet meer worden gehouden. Een evenement mag tot en met 13 augustus maximaal 24 uur duren; Bij evenementen, festivals en sportwedstrijden mag publiek zijn, maar alleen als iedereen een vaste zitplaats op anderhalve meter afstand heeft. Er mag wel extra publiek komen als er met Testen voor Toegang wordt gewerkt. In dat geval mag maximaal twee derde van de capaciteit worden gebruikt voor zitplaatsen. Wordt er niet met coronatoegangsbewijzen gewerkt, dan mag de capaciteit voor een derde worden gebruikt. Wel is een negatieve testuitslag nog maar 24 uur geldig (in plaats van 40 uur nu). Vanaf zaterdag moet de horeca van 00.00 uur tot 06.00 uur ’s ochtends de deuren sluiten. „Entertainment”, zoals beeldschermen met sportwedstrijden of liveoptredens zijn verboden, en discotheken en nachtclubs gaan dicht. Het systeem van Testen voor Toegang gaat voor de horeca op pauze tot 14 augustus. Gasten moeten een vaste zitplaats hebben en 1,5 meter afstand houden.

Voor winkels, musea en kermissen verandert er niets. Zij mogen een bezoeker per vijf vierkante meter ontvangen.

Rutte op coronapersconferentie: ‘Niet leuk, wel noodzakelijk’

„Het is duidelijk is dat we de snelle verspreiding van het virus moeten afremmen”, zei Rutte voorafgaand aan de opsomming. Zo grijpt de Delta-variant van het virus zoveel sneller om zich heen dan verwacht, dat „bijsturen” echt nodig is. „Het is niet leuk, wel noodzakelijk.”

Naast bovenstaande maatregelen, gaat het ook om onszelf, benadrukte Rutte. „Van leesclubs tot studentenvriendengroepen: we willen allemaal elkaar ontmoeten. Dat kan, maar de oproep blijft: neem je verantwoordelijkheid. Daarom ons dringende advies: houd het beheersbaar en klein. Zo maken we er toch een mooie zomer van.”

Europese coronakaart

Vervolgens nam De Jonge het woord. Hij legde uit dat de maatregelen nodig zijn omdat het virus „bij zo’n 3 miljoen mensen in ons land schade kan aanrichten”. Omdat het vaccin bij deze mensen minder goed werkt, of omdat zij niet gevaccineerd zijn. Daarnaast wil het demissionaire kabinet voorkomen dat we „rood of donkerrood gaan kleuren” op de Europese coronakaart. Als de besmettingen in hetzelfde tempo blijven oplopen als nu, krijgt Nederland mogelijk code ‘donkerrood’. Dat kan ervoor zorgen dat Nederlandse reizigers in quarantaine moeten bij aankomst in het buitenland, waarschuwde De Jonge.

‘Je ziet maar hoe hoe je het oplost’

Brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland (KHN) is niet blij met de aanscherpingen die zojuist op de coronapersconferentie bekend zijn geworden. Het is het „toppunt van symboolpolitiek”, waarbij „de horeca wéér wordt opgeofferd”, reageert de KHN.



Met ingang van 10 juli om 06.00 uur wordt een sluitingstijd van 00:00 ingevoerd in de horeca en blijft 1,5 meter afstand overal verplicht. De belangrijkste extra maatregel is dat openstelling met testen voor toegang in de horeca voorlopig niet meer mag. https://t.co/Rx4Y6htRtm pic.twitter.com/QkIBQK4Hvs — KHN (@KHN) July 9, 2021

Lowlands-directeur Eric van Eerdenburg is „laaiend” op het kabinet. Lowlands zou dit jaar van 20 tot en met 22 augustus zijn. Daarmee heeft de organisatie een kleine week om het festival op te zetten. „Dat is veel te kort en kost hartstikke veel geld. Ze stralen iets uit van: ‘Je ziet maar hoe je het oplost'”, zegt Van Eerdenburg. „Ze laten de sector gewoon bungelen. Het kabinet is volledig losgetrokken van de realiteit.” Zodra er meer bekend is, laat de organisatie dat via de website weten. Eerder vandaag vertelden festivalorganisatoren al aan Metro dat het vandaag een „donkere vrijdag” is.

Op vrijdag 13 augustus kijkt het kabinet hoe het verder moet met coronaregels.