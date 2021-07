Uitvoerder testbeleid legt bij Humberto uit waarom testen in horeca faalt

De coronabesmettingen lopen op en in de uitzending van Humberto wordt dit door deskundigen besproken. Het testbeleid in de horeca is volgens de bedenker daarvan lastig te handhaven. Maar jongeren de schuld geven, nadat de regering rigoureus versoepelde, is volgens de coronadeskundigen onterecht.

Aan tafel in de talkshow gisteravond werden de oplopende besmettingscijfers uitvoerig besproken. Onder meer oud-ziekenhuis directeur in Londen Marcel Levi en veldepidimioloog Amrish Baidjoe bespreken de Delta-variant, vaccinatiegraad en nieuwe besmettingen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Coronamaatregelen te snel versoepeld

Presentator Humberto Tan noemt de laatste besmettingscijfers op en benadrukt niet echt te schrikken van de aantallen. Volgens Levi is er inderdaad geen reden tot paniek. „Het is niet dat het gillend uit de hand loopt.” Hij benadrukt wel dat zo’n drie à vier miljoen mensen nog niet gevaccineerd zijn.

Veldepidimioloog Amrish Baidjoe spreekt over een volledige vaccinatiegraad van 40 procent. Wat een iets andere berekening lijkt als die van Levi. Baidjoe noemt op dat niet alleen de Delta-variant het probleem is. Volgens hem zijn de maatregelen veel te snel losgelaten.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

@Ammer_B en @MarcelLevi eindelijk een eerlijk beeld hoe het zou moeten gaan met het #coronabeleid en prima verwoord, wat dit kabinet nalaat en daardoor heeft veroorzaakt. @2eKamertweets #humberto — Ossie , Corona bestrijden doen we samen 😷 (@nuchterekijk) July 12, 2021

Testbeleid werkt niet in de horeca

Ook aan tafel zit Pier Eringa, die voorzitter is van Stichting Open Nederland. Hij is de verantwoordelijke uitvoerder voor het Testen voor Toegang-beleid. Presentator Humberto Tan vraagt hem hoe hij kijkt naar de toegangstesten voor het nachtleven. „Er werd massaal gefraudeerd en QR-codes werden gedeeld. Hoe kijk jij daarnaar?”

Eringa vertelt dat we ons in Nederland niet „helemaal laten vangen door Covid. We zoeken naar: ‘Wat kan er wel?’.” Volgens hem is daaruit door overheden en bedrijven een testregime bedacht. Om te kijken wat wel mogelijk is. De Testen voor Toegang-voorzitter benadrukt dat testen wel werken. Volgens hem werkt het goed bij evenementen waar controle is, zoals voetbalwedstrijden of theatervoorstellingen. Maar hij erkent dat er ook plekken zijn waar het niet kan. „Bij horeca is het lastig.”

Tafelgasten Humberto verwijten jongeren niets

Volgens Eringa, die twee zonen van achttien en zestien jaar heeft, komt dat niet door de alcoholconsumptie in de horeca. „Dat komt door grote hoeveelheden en gretigheid van horeca om mensen binnen te halen.” Ook belicht hij de nieuwe taken die een portier ineens op zich krijgt. Zoals controle van identiteitskaarten, toegangsbewijzen en QR-codes. „Je krijgt dat lastig georganiseerd.”

De presentator vraagt zich af of het systeem te ingewikkeld is. Voormalig ziekenhuisdirecteur Levi verbaasde zich dat de Nederlandse regering ineens alle maatregelen van tafel gooide. „Dan kun je het die mensen die gaan dansen in een discotheek nauwelijks kwalijk nemen. Want dat was de boodschap die werd uitgezonden. Dat moet je geleidelijk doen. Dat virus is nog niet weg.” Volgens hem is het terugdraaien van maatregelen onrealistisch. „Mensen zijn er zo klaar mee. Dat wordt een hele moeilijke boodschap.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

'Je moet niet dansen na Janssen, je moet je verschansen na Janssen, en na een week of 2, 3 kan je naar buiten'

'Als die boodschap gewoon niet duidelijk gegeven wordt, dan kan je het de mensen niet kwalijk nemen'

Quote @MarcelLevi #Humberto — Nicole W (@Meisju) July 12, 2021

Wil je de hele uitzending van Humberto bekijken? Je vindt de aflevering van gisteravond hier.