Vakantie in Frankrijk straks een heel gedoe, ook aanpassingen Malta, Australië, Israël

Frankrijk scherpt de coronamaatregelen in het land aan, nu het aantal besmettingen toeneemt en het vaccinatietempo vertraagt. Dat heeft straks gevolgen voor Nederlanders die zonder coronapaspoort naar Frankrijk op vakantie gaan. Vandaag en later deze week zijn er ook veranderingen in Malta, Australië en Israël. België moet nieuwe coronamaatregelen nog bespreken, terwijl Engeland ‘de boel’ maandag open gooit.

Frankrijk werkt met een zogeheten gezondheidspas die laat zien dat de houder volledig is ingeënt, negatief is getest of recent is hersteld van Covid-19. Deze pas is vanaf 21 juli verplicht voor bezoekers van grote evenementen en culturele instellingen, schreef Metro vanmorgen al.

Coronapaspoort meenemen bij vakantie Frankrijk

Nederlanders die naar Frankrijk op vakantie gaan, kunnen – mocht je hem al hebben – het ‘coronapaspoort’ maar beter op zak dragen. Wie voldoende tegen corona gevaccineerd is, kan daarvoor een QR-code aanmaken in de CoronaCheck-app. Vanaf augustus is de pas namelijk verplicht bij een bezoek aan Franse horecazaken, winkelcentra, ziekenhuizen en later mogelijk nog meer locaties. Ga je binnen Frankrijk de komende maand met langeafstandstrein, touringcar of het vliegtuig reizen, dan moet je eveneens in het bezit zijn van de gezondheidspas. Ga je als Nederlander op dit moment op vakantie naar Frankrijk, dan moet je je maximaal 72 uur voor aankomst laten testen. Reizigers moeten een negatieve testuitslag hebben als ze niet zijn ingeënt.



#frankrijk vakantie geannuleerd nieuwe regels vanaf augustus niet te doen — gerwin (@gerwin201280) July 13, 2021

Er gaat een vaccinatieplicht gelden voor zorgpersoneel, medewerkers van verzorgingstehuizen en andere mensen die met risicogroepen werken. Dat maakte president van Frankrijk Macron gisteren in een toespraak bekend. Zonder volledige vaccinatie mogen ze niet werken en krijgen ze ook niet betaald. Na de televisietoespraak op Macron is in Frankrijk een run op een vaccinatiedatum ontstaan.

Hoe is het elders? Vaccinplicht Malta

Malta laat vanaf vandaag alleen nog reizigers toe die volledig gevaccineerd zijn tegen het coronavirus. Het eiland in de Middellandse Zee is naar eigen zeggen het eerste land van de Europese Unie dat niet-gevaccineerde bezoekers weigert. De autoriteiten van Malta zullen vanaf morgen alle bezoekers de toegang tot het land ontzeggen, als zij niet volledig zijn ingeënt tegen Covid-19. Negatieve virustests zijn niet langer voldoende om voor een zonnige vakantie naar het kleine eiland te mogen. „We zullen het eerste EU-land zijn dat dit doet, maar we moeten onze samenleving beschermen”, aldus gezondheidsminister Fearne.



🇬🇷 De situatie voor reizigers kan deze zomer snel veranderen. Waar moet je rekening mee houden in de verschillende vakantielanden? Vanuit Griekenland geeft plaatsvervangend ambassadeur Maurits ter Kuile tips: https://t.co/0Ew4PTl9ZP#reisadvies #griekenland #zomervakantie pic.twitter.com/eCjLyTd3V2 — Ministerie van Buitenlandse Zaken (@MinBZ) July 10, 2021

Minder reizigers mogen Australië binnen

Het onder Nederlanders zo populaire Australië staat vanaf vandaag nog maar iets meer dan 3000 reizigers per week op commerciële vluchten toe. Dat is ongeveer de helft van het aantal reizigers dat aan het begin van de maand nog was toegestaan.

Australië heeft net als Nederland en andere landen te maken met een uitbraak van de Delta-variant van het coronavirus. Daardoor moest de helft van de bevolking de afgelopen weken in lockdown. In Sydney, dat eind juni ‘op slot’ ging, wordt de lockdown naar verwachting donderdag opgeheven. Australië lijdt ondertussen onder een trage vaccinatiecampagne. Begin juli was slechts 8 procent van de volwassenen volledig ingeënt.

Heeft dit alles gevolgen voor Nederlanders die naar Australië op vakantie willen? Nee. Nederlanders kwamen het land al niet in en dat geldt (voorlopig) nog steeds.

Vakantie naar Israël nog niet aantrekkelijk

Vanwege het toenemende aantal besmettingen scherpt Israël vrijdag de regels aan om het land binnen te komen. Het land staat juist te boek als allersnelste als het om het vaccineren van de bevolking gaat. Alle reizigers, inclusief mensen die volledig gevaccineerd zijn of zijn hersteld van het coronavirus, moeten bij binnenkomst 24 uur in quarantaine. Er geldt een uitzondering als een test die zij op het vliegveld doen binnen die periode negatief is.



Even wat betalingen verricht en dan maakt @ingnl altijd een poll. De vraag is : verwacht jij deze zomer nog naar het buitenland op vakantie te gaan. 21% denkt van wel tegenover 51% denkt van niet. Ik ga zeer zeker volgende week. #reizenmoetkunnen #verantwoordreizen pic.twitter.com/FsaBx3LOMM — Agnes van Duffelen (@elleAgnes) July 13, 2021

De coronatest op het vliegveld in Israël is verplicht. Ook geldt een maximaal aantal gevaccineerde toeristen dat wordt toegelaten. Reizigers vanuit landen waar een verhoogd risico geldt, moeten daarnaast nog eens tien dagen in quarantaine. Hier hoort Nederland op dit moment nog niet bij. Maar een vakantie is op dit moment toch niet aantrekkelijk. Nederlanders moeten namelijk toestemming vragen aan de Israëlische ambassade in Den Haag. 72 uur voor vertrek moet je een PCR-test laten doen en dan geldt bij aankomst die verplichte quarantaine dus ook nog.

Tot nu toe waren mensen die gevaccineerd zijn of hersteld zijn van het virus in Israël uitgezonderd van de quarantaineregels.

Is er ook goed nieuws voor een vakantie?

Goed, Sydney gaat dus uit lockdown, maar daar heeft de vakantievierende Nederlander niets aan. Als we dan toch een heuglijk feit moeten bedenken, is dat dat de Eiffeltoren in Parijs vrijdag weer open gaat. Wie tijdens de vakantie naar Frankrijk de hoofdstad even aandoet, heeft er dus een extra attractie bij.

De Eiffeltoren werd in oktober voor de tweede keer gesloten. Per dag worden vanaf vrijdag in verband met de afstandsregels maximaal tienduizend bezoekers toegelaten. Sommige delen in de toren, waar werkzaamheden aan de gang zijn, blijven dicht. De Eiffeltoren krijgt de grondigste renovatie in zijn 130-jarige bestaan. Het symbool van de Franse hoofdstad moet er op zijn best bij staan tijdens de Olympische Spelen, die in 2024 in Parijs worden gehouden.



🇫🇷Revenez prendre "un peu" de hauteur à partir du 1⃣6⃣ juillet !😊Top départ à la vente en ligne de billets #tourEiffel pour cet été : programmez votre visite à l’avance pour ne vous soucier que de la vue une fois sur place. 👇https://t.co/57yb0ZSbV7 pic.twitter.com/8ShRYoywau — La tour Eiffel (@LaTourEiffel) June 1, 2021

Engeland: coronamaatregelen rigoureus van tafel

Na een aantal fases in de afbouw van de coronamaatregelen, wil het Verenigd Koninkrijk maandag vrijwel alle nog resterende coronamaatregelen opheffen. Eén van de maatregelen die wordt opgeheven is de verplichte quarantaine voor Britten die terugkeren vanuit het buitenland.

Premier Johnson kwam eind februari met een stappenplan voor de afbouw van de coronamaatregelen in het Verenigd Koninkrijk. Eerder stond 21 juni met rood omcirkeld in de agenda van vele Britten. Dat was de dag waarop alle beperkingen opgeheven moesten worden. Door de opmars van de uit India afkomstige Delta-variant van het coronavirus werden de versoepelingen verder uitgesteld. Britse media hebben komende maandag bestempeld als Freedom Day.

En België? Onze zuiderburen weten het nog niet. De Belgen overleggen vrijdag over eventuele nieuwe versoepelingen van de coronamaatregelen. Eén ding weet men zeker, wist de Belgische minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke al te vertellen. „We hebben absoluut geen zin om in een Nederlands jojobeleid terecht te komen.”

Wie op vakantie gaat, kan alle actuele informatie telkens vinden op de website van de Rijksoverheid.