Fransen willen massaal coronavaccinatie na aankondiging verscherpte maatregelen

Een recordaantal Fransen heeft direct na de aangekondigde aanscherping van de coronamaatregelen een afspraak voor een coronavaccinatie gemaakt. President Macron maakte gisteravond in een toespraak bekend dat het leven er voor niet-gevaccineerde Fransen niet leuker op wordt.

Die aankondiging was voor bijna één miljoen Fransen een goede reden om diezelfde avond toch een vaccinatieafspraak te maken. Daarmee is het oude record van 11 maart verpulverd. Op die dag maakten zo’n 400.000 Fransen een vaccinatieafspraak bij het Franse equivalent van de GGD. Nu zijn het dus 600.000 extra.

Fransen sceptischer over coronaprik dan elders

Dat zoveel Fransen op één dag een vaccinatie-afspraak maken is opvallend, aangezien het Franse volk sceptischer is over een coronaprik dan inwoners van andere westerse landen. Zo zou ruim 30 procent van de Franse bevolking geen vaccinatie tegen corona willen. Ter vergelijking: in Nederland ligt de vaccinatiebereidheid inmiddels op 95 procent, meldt het RIVM.

In Frankrijk is momenteel ruim een derde van de bevolking volledig gevaccineerd. Daarmee loopt het land achter op landen in de rest van de Europese Unie. Inmiddels is meer dan de helft van de volwassenen in de EU volledig ingeënt tegen het coronavirus. Dat betekent dat ze twee coronavaccinaties van Pfizer, Moderna of AstraZeneca hebben gekregen of eentje van Janssen.

Geen vaccinatiebewijs? Dan ook niet naar café of bioscoop

Het wordt in Frankrijk binnenkort niet meer mogelijk om zonder vaccinatiebewijs een kroeg of bioscoop te bezoeken. Omdat in Frankrijk het aantal besmettingen toeneemt en tegelijkertijd het vaccinatietempo vertraagt, gaat het land vanaf 21 juli met een gezondheidspas werken. De pas laat zien of iemand is ingeënt, negatief is getest of recent is hersteld. De gezondheidspas wordt verplicht bij een bezoek aan grote evenementen of culturele instellingen.

Vanaf augustus is de pas ook verplicht bij een bezoek aan horecazaken, winkelcentra en ziekenhuizen. De Franse president Macron sluit niet uit dat daar later nog meer locaties bij komen. Ook Nederlanders die op vakantie gaan naar Frankrijk of op doorreis zijn, krijgen te maken met de aangescherpte maatregelen.

Ook druk in Nederland bij coronavaccinatie-afsprakenlijn

En ook in Nederland is het druk bij het afsprakennummer voor coronavaccinaties (0800-7070). Volgens de GGD GHOR Nederland is het „onverminderd druk”, en daardoor kunnen bellers moeite hebben om iemand aan de lijn te krijgen. Het callcenter werd vandaag meer dan 100.000 keer gebeld

Veel mensen proberen een eerste afspraak te maken, anderen willen hun afspraak verplaatsen vanwege de vakantie. Ook zijn er mensen die eerder hun tweede prik willen. Zorgminister Hugo de Jonge kondigde vorige week aan dat de zogeheten ‘prikinterval’ bij de vaccins van Pfizer/BioNTech en Moderna zou worden verkort. Maar het is niet bekend wanneer dit ingaat en het is nu nog niet mogelijk een nieuwe afspraak voor de tweede prik te maken.