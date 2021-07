OMT bezorgd om kwetsbare bevolking, Nederland kleurt steeds roder

Nu de besmettingscijfers met betrekking tot covid rap oplopen, nemen ook de zorgen steeds meer toe. Zo maakt het OMT zich zorgen om de kwetsbare bevolking. Er moet namelijk rekening mee gehouden worden dat de besmettingen toch doorsijpelen naar de kwetsbare bevolking. Daarnaast kleuren steeds meer regio’s in Nederland rood, wat betekent dat de situatie bestempeld zeer ernstig is.

Menno de Jong, viroloog bij het Amsterdam UMC en lid van het Outbreak Management Team (OMT) is bezorgd om de enorme stijging van het aantal coronabesmettingen. Hij vreest dat de kwetsbare bevolking in gevaar gaat komen. „We moeten er rekening mee houden dat de besmettingen toch doorsijpelen naar de kwetsbare bevolking”, zegt De Jong tegenover AT5.

De kwetsbare bevolking is wel gevaccineerd, maar volgens het OMT-lid bieden de vaccins minder bescherming tegen de Delta-variant van covid. „Plus dat de meest kwetsbare bevolking al vroeg in het jaar is gevaccineerd waardoor de bescherming al een beetje aan het aflopen is.”

Risico op langdurige covid

De grote stijging van het aantal coronabesmettingen had ook hij niet aan zien komen. Er wordt dan ook gevreesd dat het aantal ziekenhuisopnames gaat stijgen. „Nu we deze aantallen zien, weten we niet wat er gaat gebeuren.”

Voor jongeren, de groep die nu vooral besmet lijkt te raken met covid, is de kans om ernstig ziek te worden relatief klein. Toch moeten ook zij het risico zeker niet onderschatten, want het krijgen van langdurige covid (long covid) is wel een groot risico. „Ik denk dat heel veel mensen wel iemand kennen die maandenlang thuis zit, niet meer aan het werk kan, mensen te vermoeid zijn. Als dat een grote populatie wordt onder jongeren die niet meer kunnen studeren of werken, dat heeft ook een behoorlijke impact.”

De Jong is er dan ook een voorstander van om uitgaanspubliek in de toekomst altijd te vooraf te testen op covid. Het tonen van een vaccinatie- of herstelbewijs moet volgens hem nooit voldoende zijn. „Dat is een stuk veiliger, omdat we weten dat een vaccinatie niet 100 procent beschermt tegen een infectie van de Delta-variant.”

‘Delta-variant aan de winnende hand’

Verder zouden de huidige maatregelen mogelijk het aantal besmettingen af kunnen remmen. „We hebben nu te maken met een wedloop tussen vaccinatie en de Delta-variant. Op dit moment is de Delta-variant duidelijk aan de winnende hand. Maar komende maand wordt er meer gevaccineerd, meer mensen krijgen hun tweede vaccin. Op 13 augustus zit je alweer in een andere situatie, waarin de vaccinatiepartij misschien aan de winnende hand is.”

Hoewel dit vooruitzicht hoopgevend klinkt, gaat het momenteel helemaal niet goed. Op de nieuwe coronakaart, die dinsdag wordt vastgesteld, zullen veel regio’s rood kleuren. Dat betekent het hoogste alarmniveau met een situatie die zeer ernstig is.

Hoogste alarmniveaus

De regio’s waar de situatie zeer ernstig is, zijn: Amsterdam-Amstelland en Groningen. Daarnaast zijn regio’s Kennemerland, Rotterdam-Rijnmond, Hollands Midden, Gooi en Vechtstreek en Haaglanden nog een paar dagen met veel positieve covidtests verwijderd van ‘zeer ernstig’. Ook Twente, IJsselland, Noord- en Oost-Gelderland, Gelderland-Midden, Gelderland-Zuid, Zaanstreek-Waterland, Zuid-Holland-Zuid, Midden- en West-Brabant en Brabant-Zuidoost en mogelijk Brabant-Noord stevenen af op het hoogste alarmniveau.

De andere zeven regio’s komen waarschijnlijk op zorgelijk te staan, het een na laagste risiconiveau als het gaat om covid. Daarbij gaat het om de regio’s: Noord-Holland, Friesland, Zuid-Limburg, Flevoland, Drenthe, Zeeland en Limburg-Noord.

Naast het verschil tussen de regio’s onderling zal Nederland ook op de Europese coronakaart waarschijnlijk van kleur veranderen. Zo zullen de provincies Groningen, Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland waarschijnlijk rood kleuren. Op basis van deze kaart kunnen landen hun inwoners afraden om naar Nederland te gaan. Ook kunnen andere landen strenge regels hanteren voor Nederlanders.