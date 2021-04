Proefvakantie naar Rhodos gaat van start: één reiziger mag niet mee

Ein-de-lijk weer op vakantie, bijna 200 mensen mogen zich gelukkig prijzen. Zij gaan namelijk vandaag op proefvakantie, naar Rhodos. Behalve een van de ‘uitverkorenen’, dan. Die persoon testte positief op het coronavirus en mag dus niet mee. Iemand anders, die nu vast een gat in de lucht springt, neemt die plek in.

Alle overige ingelote reizigers, in totaal 189, testten wel negatief. Hen staat dus een lekkere vakantie te wachten, met hopelijk een beetje zon. Het vliegtuig vertrekt om 13.00 uur.

Er zitten wel een paar voorwaarden aan de vakantie, zo mogen de deelnemers het vakantieresort op het Griekse eiland niet verlaten. Ook zijn er, buiten de Nederlanders, geen andere gasten aanwezig. Na afloop van de reis, die uitgevoerd wordt door touroperator Sunweb en luchtvaartmaatschappij Transavia, hebben we hopelijk meer inzicht over hoe we veilig kunnen reizen. De reizigers betalen zelf hun verblijf, de tests komen voor rekening van Sunweb. In totaal kost de vakantie 399 euro.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Vandaag start de proefvakantiereis naar Rhodos. De gegevens die we hier samen met de reisbranche verzamelen moeten ons leren hoe we straks weer veilig en verantwoord op vakantie kunnen. Ik wens alle deelnemers een zonnige week! pic.twitter.com/REePrcf5z0 — Cora van Nieuwenhuizen (@CvNieuwenhuizen) April 12, 2021

Proefvakantie naar Rhodos

Voor de proefvakantie naar het (hopelijk zonnige) eiland waren 25.000 aanmeldingen, en die kwamen zo goed als allemaal tegelijk. De site kon het dan ook even niet aan. Dat je niet van het resort af mag was voor sommigen een no-go, maar andere mensen vinden het juist wel lekker. Geen stress over welk uitje te kiezen – de boottocht of toch weer de jeepsafari – en ook geen angst om de weg kwijt te raken en in je steenkolen Grieks, of Engels, de weg moeten vragen aan een local.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

"En, hoe was het op Rhodos?"

"…kkkoud!" https://t.co/PnS3YQUehB — Ad van Oosten (@AdvanOosten) April 12, 2021

Als je niet een van de gelukkigen bent, maar wel héél graag op vakantie wil, heb je geluk. Er komen namelijk nog meer proefreizen aan, maar dan voor auto-, cruise-, trein- en/of busvakanties. Voor deze vliegvakantie naar Rhodos had de overheid een aantal voorwaarden opgesteld, dus de kans bestaat dat die ook bij de overige proefvakanties van toepassing zijn.

Je moet tussen de 18 en 70 jaar zijn, en niet tot een risicogroep behoren. Wil je geselecteerd worden, doe je er goed aan het inschrijfformulier zo snel mogelijk in te vullen. Bij de Rhodos-proefvakantie kregen sommige mensen het formulier echter niet direct te zien, dus selecteerde een onafhankelijke notaris uiteindelijk de kleine groep reizigers.

Het negatieve reisadvies van de overheid loopt tot 15 mei. Reisorganisaties hopen daarna weer vakanties te kunnen verzorgen.