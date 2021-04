Volkskrant diep door het stof na ‘hufterige karikatuur’ Maurice de Hond

Maurice de Hond ging tijdens de Deventer Moordzaak z’n (media)boekje ver te buiten, komt duidelijk naar voren in de hitpodcast ‘De Deventer Mediazaak’. De Volkskrant schreef er een verhaal over en plaatste er een gewaagde cartoon bij, die niet bij iedereen goed valt. De krant heeft intussen excuses aangeboden. De Hond reageert zelf ook.

Lodewijk Asscher stond vanmorgen meteen op hoge poten toen hij de voorpagina van de Volkskrant zag. „Wie had het briljante idee deze hufterige karikatuur te plaatsen op weg naar 4 mei?”, twitterde hij direct.

Maurice de Hond

Maurice de Hond retweet het bericht van Asscher, met een begeleidende tekst en tussen neus en lippen door de aankondiging van z’n nieuwste podcast. „Misschien is hier wel een goed passend woord voor, ‘kalt stellen’. Want dat is wat de Volkskrant vanaf maart 2020 met mij heeft willen doen in het kader van #covid19 Met meteen een primeur: over enkele weken komt er een nieuwe podcast uit die geen eenzijdig beeld geeft.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Misschien is hier wel een goed passend woord voor "kalt stellen".

Want dat is wat @volkskrant vanaf maart 2020 met mij heeft willen doen in het kader van #covid19.

Met meteen een primeur: over enkele weken komt er een nieuwe podcast uit die geen eenzijdig beeld geeft. https://t.co/IKPXcrpqmC — Maurice de Hond (@mauricedehond) April 19, 2021

De Volkskrant

De Volkskrant komt met excuses. „Vanmorgen publiceerde de Volkskrant een karikaturale illustratie van Maurice de Hond. Deze roept te veel herinneringen op aan de antisemitische karikaturen uit de Nazi-tijd en had dus nooit gepubliceerd mogen worden.”, schrijft hoofdredacteur Pieter Klok. Om er een paar uur later aan toe te voegen: „We bekijken nauwkeurig hoe dit tot stand heeft kunnen komen. Daarover verwachten we later vandaag te publiceren.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Kritiek op Maurice de Hond is prima, mits gefundeerd, zoals in de erg goede podcast De Deventer Mediazaak. Deze illustratie in de @Volkskrant is inderdaad smakeloos. Heel pijnlijk. Wat betekent dit voor illustrator Joost Halbertsma? — Fred Vos (@vosfred) April 19, 2021

Reacties Twitter

Mensen reageren op de excuses van de Volkskrant. „Achteraf is makkelijk praten. Mijn vraag is hoe heeft zoiets kunnen gebeuren? Hebben jullie geen fatsoenlijke en ik benadruk, fatsoenlijke redactie, u weet wel. Mensen die verstand van zaken hebben, intelligente mensen die de geschiedenis kennen? Schaamt u!”, reageert iemand boos. Ze is niet de enige en het stoot ook ‘Joodse socialisten’ tegen de borst. „Wat een walgelijke cartoon. Het lijkt erop dat de krant en tekenaar geen elke besef van de geschiedenis hebben, maar ik vind dat moeilijk te geloven.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Iv seen the disgusting caricature from the Volkskrant. I won’t retweet the image. I can see a lot of people are saying it shows the editors and the person drawing the caricature lack historical knowledge. I find it hard to assume they didn’t know what they were doing. — Yuval Gal (@YuvalGal8) April 19, 2021

Nog meer kritiek op cartoon

„Kritiek op Maurice de Hond is prima, mits gefundeerd, zoals in de erg goede podcast De Deventer Mediazaak. Deze illustratie in de Volkskrant is inderdaad smakeloos. Heel pijnlijk. Wat betekent dit voor illustrator Joost Halbertsma?”, vraagt iemand zich af. Iemand anders herkent de karikatuur. „Komt niet eens alleen uit de Nazi-tijd. De joodse ‘puppet master’ is een eeuwenoude antisemitische karikatuur die ook nu nog vaak wordt gebruikt, maar dan specifiek met de joodse George Soros als poppenspeler.”

Een oplettende Twitteraar legt in een draadje uit dat De Hond zelf ook niet vies is van het gebruik van bepaalde marionetten. „Het lijkt alsof Joost Halbertsma goed naar de tijdlijn van Maurice zelf heeft gekeken.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ongepast die tekening van @mauricedehond in de Volkskrant.

Maar het lijkt alsof Joost Halbertsma goed naar de tijdlijn van Maurice zelf heeft gekeken. De marionetten heeft Maurice namelijk zelf al gebruikt. 1/8 pic.twitter.com/c7zJuY4xl4 — Bart | ⭕️ (@BeedeGee) April 19, 2021

Reacties De Hond

De meningen over de opiniepeiler zijn op z’n minst wisselend te noemen. „Sterkte Maurice! Je hebt het gelijk vaak aan je zijde. De VK is in de loop der jaren steeds onfrisser geworden en heeft met deze illustratie een nieuw dieptepunt bereikt”, schrijft iemand, terwijl ander De Hond eerder onfris vindt. „Misschien hét moment voor je om te stoppen met je uitingen over items waar je niet de ins en outs van weet.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

No one messes with de Hond! — Saurabh Garg 💎 (@saurabhg) April 19, 2021

De Hond blijkt, net als tijdens de Deventer moordzaak, veel aanhangers te hebben – „niemand komt aan De Hond!” – en het voelt een beetje alsof de geschiedenis zich herhaalt, maar dan met een hele andere inzet. „Walgelijk. Bedankt Maurice, voor alles wat je doet om de waarheid te onthullen. Dit is gewoon stank voor dank. Sta erboven”, reageert een fan, die het waarschijnlijk over zijn Covid-theorieën heeft.

Ze wordt meteen aangesproken door iemand die denkt dat ze het over die andere zaak heeft. „Welke waarheid? Over de klusjesman? Deze man roept zichzelf heel snel uit tot deskundig maar baseert dat nergens op. Ik zie geen gelijk in de Deventer moordzaak en het is terecht dat hij wordt aangesproken op zijn ongefundeerde aantijgingen. Geen enkel bewijs.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Welke waarheid? Over de klusjesman? Deze man roept zichzelf heel snel uit tot deskundig maar baseert dat nergens op. Ik zie geen gelijk in de deventer moordzaak en het is terecht dat hij wordt aangesproken op zijn ongefundeerde aantijgingen. Geen enkel bewijs — Marcel Smoorenburg (@MSmoorenburg) April 19, 2021

Over de Deventer Mediazaak

De podcast de Deventer Mediazaak is een grote hit. Al ruim 100.000 paar oren gingen je voor. De zesdelige podcastserie gaat over hoe de Deventer moordzaak ontaardde in een niets en niemand ontziende mediazaak, met een prominente rol voor Maurice de Hond die alles op alles zette om de verdenking van de moord op de weduwe Wittenberg op ‘de klusjesman’ Michael de Jong te krijgen, terwijl hij onschuldig was. En nog steeds is. Zijn leven is wel kapotgemaakt, zo hoor je in de podcast.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ik ben er heel veel meer voor gaan wandelen, maar wat een podcast. De verdachtmakingen, de jarenlange ellende als gevolg daarvan en de enorme rol van Maurice de Hond daarin. Burgerparticipatie bij amateuropsporing kent blijkbaar ook een hoop haat, wraak en miskende mensen. https://t.co/l0ge7kMpy4 — Marijke Drogt (@MarijkeD87) April 11, 2021

Van verslaggeving en waarheidsvinding via infotainment naar een mediahetze, met de Hond als aanjager continu in beeld. Feit en fictie gaan een eigen leven leiden en er vallen meer slachtoffers dan alleen de vermoorde weduwe. Journalisten, redacteuren van talkshows, opiniemakers, BN’ers en andere betrokkenen vertellen hoe ze onderdeel werden van deze mediadynamiek. Claudia de Breij is eigenlijk de enige die hand in eigen boezem steekt. Na een lied ‘tegen de klusjesman’ dat ze toentertijd zong, maakt ze het goed met een lied voor de klusjesman.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Mooi lied ook voor de klusjesman, wat lief! Ik hoop dat je de hele podcast hebt beluisterd, dan weet je met zekerheid hij het verdiend heeft. — Heer Rozenwater (@Roozzzzje) April 3, 2021

En Maurice de Hond? Die gaat vandaag gewoon weer verder:



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.