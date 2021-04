‘Cancelen 538 Oranjedag is niet aan Fieldlab’

De eventueel cancelen van 538 Oranjedag is niet aan Fieldlab, maar aan de landelijke overheid, de gemeente of aan Radio 538. Dat zegt een woordvoerder van Fieldlab. Dit weekend ontstond er veel ophef over het evenement op het Chasséveld in Breda.

Zoveel ophef zelfs, dat een petitie, die door een arts van het nabijgelegen Amphia Ziekenhuis in Breda werd opgericht, massaal werd ondertekend. De site lag er vanochtend meerdere keren uit omdat zoveel mensen de petitie wilden tekenen.

538 Oranjedag een voorrecht

Ondanks alle commotie omtrent het evenement, waar 10.000 mensen bij mogen zijn, zegt Fieldlab dat het niet aan hen is om 538 Oranjedag te annuleren. „Fieldlab Evenementen heeft toestemming van het kabinet gekregen voor opschalingstesten met een hogere bezoekerscapaciteit. 538 Oranjedag is één van de twaalf opschalingstesten”, zegt een woordvoerder. Fieldpab benadrukt dat ook de grote evenementen moeten voldoen aan verschillende criteria. „Zoals opschalen, verbreden en verdiepen. We realiseren ons dat dit een absoluut voorrecht is, zeker met een blik op het huidige epidemiologische beeld, waar versoepelingen voorlopig nog even uitblijven.”

De gemeente Breda heeft het kabinet gevraagd of het nog steeds achter het grote testevenement staat. „We zien de maatschappelijke onrust”, schreef de gemeente gisteren. „We zien ook de handtekeningen onder de petitie.” Vanmiddag voert een groot deel van het kabinet in het Catshuis overleg over de coronacrisis. Daar zal de situatie in Breda volgens ingewijden mogelijk ook aan de orde komen.

De gemeente Breda zegt verder dat het ja heeft gezegd tegen 538 Oranjedag om te helpen bij de realisatie van de doelstellingen van de Fieldlabs. „Het doel van deze onderzoeken is om wetenschappelijk vast te stellen of evenementen zoals 538 Oranjedag veilig gehouden kunnen worden. Het is een volgende stap naar het openen van de samenleving, daar werken we graag aan mee.” Morgenavond komt de Bredase gemeenteraad samen voor een extra vergadering waarin burgemeester Paul Depla tekst en uitleg moet geven over het toelaten van 538 Oranjedag.

Meer grootschalige experimenten

Fieldlab benadrukt ook dat de experimenten juist iets kunnen betekenen voor de samenleving. „Het is absoluut niet onze intentie om een klap aan de zorg, dan wel de horeca of winkeliers, uit te delen”, stelt de woordvoerder. „Sterker nog, we denken dat we aan de hand van onze resultaten iets betekenen voor de samenleving als geheel en dat het gaat om op een veilige en verantwoorde manier mensen samen te kunnen brengen.”

En dat kan volgens Fieldlab ook in Breda. „We voeren onderzoek uit en durven te stellen dat we rondom 538 Oranjedag, samen met de organisator, veel maatregelen nemen om voor een zo veilig mogelijk evenement te zorgen. Dat hebben we in de eerste fase van ons onderzoek al laten zien.”

538 Oranjedag is niet het enige aanstaande Fieldlab-experiment met zoveel bezoekers. In Lichtenvoorde wordt door de organisatoren van de Zwarte Cross, waar ook 10.000 bij mogen zijn.