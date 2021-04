Hondenmanden voor de deur van Marktplaats uit protest puppyleed

Dierenrechtenorganisatie House of Animals trekt de aandacht met hun protestactie. Voor het kantoor van Marktplaats in Amsterdam barricaderen honderd hondenmanden de ingang.

Voor het pand aan de Wibaustraat treffen voorbijgangers allerlei hondenmanden aan. De dierenrechtenorganisatie probeert op deze ludieke wijze aandacht te trekken voor ‘puppyleed’ op Marktplaats. De zogenoemde „broodfokhandel” is volgens House of Animals een groot probleem.

Marktplaats faciliteert illegale hondenhandel

Honden uit Oost-Europa worden op jonge leeftijd naar via zogenaamde puppyfabrieken naar Nederland gehaald. Volgens de dierenrechtenorganisatie gaat het om 80.000 puppy’s per jaar. Dat schrijft de organisatie in een persbericht op hun website. Karen Soeters van House of Animals zegt: „We willen dat Marktplaats stopt met het faciliteren van illegale hondenhandel op hun website.”

Volgens de organisatie zijn de hondjes vaak ziek, te jong en getraumatiseerd. Ze worden aan nietsvermoedende hondenliefhebbers in Nederland doorverkocht. House of Animals benadrukt dat door de coronacrisis veel mensen op zoek zijn naar een puppy. Op die toenemende vraag spelen broodfokhandelaren in.



Protest van House of Animals met hondenmanden

Ook dierenartsenvereniging Caring Vets steunt de actie. Zo vertelt dierenarts Servé Smeets dat deze protestactie noodzakelijk is om politiek, burgers en instanties wakker te schudden. „Door de coronacrisis is de vraag naar puppy’s sterk toegenomen en malafide puppyverkopers wordt geen strobreed in de weg gelegd.” Volgens hem melden dierenartsen dit bij de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA), maar gebeurt er weinig. „Zelfs niet als er bewijs is dat honden niet ingeënt zijn tegen het voor mens en dier zo gevaarlijke virus hondsdolheid.”

Dierenliefhebbers kunnen een petitie onderteken en daarna zal House of Animals de verzamelde handtekeningen aan Marktplaats voorleggen. „Zo laten we Marktplaats zien dat de Nederlandse bevolking helemaal klaar is met advertenties van malafide puppyhandelaren”, zegt Soeters.