Proefkonijn spelen bij Guido Weijers voelt met 500 ‘man’ even heerlijk als vanouds

Cabaretier Guido Weijers heeft vandaag een Masterclass Geluk gegeven voor 500 toeschouwers. 500! Dat klinkt als een enorm aantal in coronatijd. Dat was het ook, ondervond Metro-verslaggever Erik Jonk als deelnemer aan het proefevenement. Maar ‘heerlijk als vanouds’ voelde het ook.

Dat gegóns. Ik ben het opgewonden gegons voor een theatervoorstelling wel gewend. Of beter: was gewend. Hier in het Beatrix Theater in Utrecht ben ik regelmatig te vinden. Met 1500 ‘man’ publiek. Nu zijn het er maar 500, nog verdeeld over verschillende ruimtes ook. Maar na een jaar coronastilte klinkt het als een takkenherrie. Een zeer welkome takkenherrie welteverstaan.



Na Guido Weijers nog veel meer proefevenementen

Deze zaterdagmiddag is er één uit een reeks van proefevenementen van Fieldlab. Dat is een gezamenlijk initiatief van de zakelijke sector, de evenementenbranche en de overheid. Na een congres (afgelopen week) en Guido Weijers, volgen nog voetbal en muziek. Morgen en volgende week worden toeschouwers toegelaten bij NEC – De Graafschap en Almere City – Cambuur Leeuwarden. Dan trekt de proefevenemententrein verder naar de Ziggo Dome in Amsterdam (dance-event en popconcert) en het Lowlandsterrein in Biddinghuizen (dance- en popfestival). Het doel: data en kennis vergaren om uiteindelijk te komen tot veilige en verantwoorde evenementen waar we allemaal zo naar snakken.

De vijfhonderd proefkonijnen van vandaag hebben al het nodige achter de rug. In vier steden in het land moesten zij donderdag een PCR-coronatest ondergaan en een waslijst aan vragen moest worden beantwoord. Ook door mij uiteraard. Mijn coronatest in het leegstaande Slotervaartziekenhuis in de hoofdstad levert gelukkig een ‘negative’ op. Ik moet een speciale app voor dit evenement downloaden (Close) om tal van vragen over mijn gezondheid en gedrag van het afgelopen half jaar te beantwoorden. De enige crematie die ik in januari bezocht levert een waslijst aan extra vragen op. Maar geen probleem, alles voor de goede zaak. Want oh, een drukbezocht theater, dat voelt echt als een uitje.

Veel gedoe, geweldige organisatie

De Close-app werkt trouwens geweldig, daar verdient Fieldlab de credits voor. Elk stapje richting het optreden van Guido Weijers kun je zo niet missen. Waar en hoe laat moet je je op corona laten testen? Waar parkeer je de auto? Heb je de uitslag van je coronatest al binnen? Zo niet: bel voor 11.00 uur dit nummer. Welke ingang van het Beatrix Theater moet je in? En hoe gaat het daarna allemaal in zijn werk? Van alles komt voorbij, aan alles is gedacht. Moet ook wel natuurlijk, wil je de juiste data verwerven. Maar de organisatie is perfect.

Eenmaal binnen in het Beatrix Theater is een soort van geoliede machine aan het werk. Poppetje 1 checkt mijn coronatest. Poppetje 2 meet m’n temperatuur en laat me mijn handen ontsmetten. Poppetje 3 controleert de toegangskaart. Poppetje 4 deelt tags uit, waarmee wordt gemeten hoe je je beweegt en hoe lang en met wie je in contact komt. Poppetje 5 pikt mensen eruit voor een extra sneltest. Poppetje 6 vertelt je routing. En zo gaat het maar door. Na het downloaden van de app zegt Guido Weijers het in een welkomstvideo al: „Dank je wel dat je tot hier alle moeite al hebt willen nemen.”

En dan is het tijd voor Guido Weijers

De aankondiger van de show stelt het ook: „Jullie hebben al heel wat moeten doorstaan. Maar… je mag bij Guido’s opkomst gewoon een staande ovatie geven. Laten we dat doen! Even lekker die opgekropte frustratie eruit klappen. De medewerkers aan dit evenement waren al net zo uitgelaten. Weet je hoe koeien doen als ze in de lente de wei weer in mogen? Nou, zoiets zag het eruit.” En dan komt Guido Weijers. The Show Must Go On van Queen dendert werkelijk door het theater. Op zes plaatsen op het podium is vuurwerk te zien en de ovatie en het gejoel voor de Brabander zijn ongelooflijk. Het is werkelijk kippenvel. Je merkt aan alles: hier hebben mensen zó lang op gewacht.

In de zaal (en ook daarbuiten) zijn de 500 toeschouwers verdeeld over drie bubbels. De blauwe van 250 mensen zit in tweetallen, met enkele stoelen tussenruimte en zonder mondkapjes. Zij moeten in de pauze blijven zitten en hebben een ‘pauzezak’ meekregen. Bubbel geel (200 mensen) mag zich gedragen zoals het tot een jaar geleden was. Iedereen zit naast elkaar, maar wel met een mondkapje op. Bubbel groen zit weer in tweetallen en met een spatscherm in de tussenruimte. De lege stoelen in bubbel blauw zijn trouwens opgevuld met kartonnen borden van bekende Nederlanders die net als Guido Weijers in onze theaters optreden.

Guido Weijers treedt belangeloos op

Dat juist hij vanmiddag aan de bak mag, is niet zo vreemd. Hij bood het overigens zelf aan Fieldlab aan: als zij evenementen wilden doen, zou Guido Weijers belangeloos meewerken. In mei vorig jaar schreef hij al een brief aan premier Mark Rutte. Deze werd ook in de krant gepubliceerd, maar leverde geen reactie op. In de zomer bedacht Weijers een buitenpodium omgeven door drie verschillende gebouwen. Zo kon hij 90 toeschouwers ontvangen in plaats van de toen toegestane 30. Dat idee kreeg navolging in andere theaters, maar in politiek Den Haag bleef het weer stil. „Toen in het najaar de theaters en bioscopen weer open mochten met de anderhalve afstand-regel”, blikt de cabaretier terug, „leverde dat honderdduizenden bezoekers op. En nul coronabesmettingen.” Aan deze proefevenementen werkt de overheid, op aandringen van staatssecretaris Mona Keijzer, wel mee. Vandaag is minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Ingrid van Engelshoven aanwezig. Zij volgt met veel belangstelling de gang van zaken een gaat na afloop ook even met Guido Weijers in gesprek.



‘Tina Turner’ geniet even ontzettend

Over het eerdergenoemde kippenvel gesproken. In de pauze loop ik musicalster Nyassa Alberta op anderhalve meter tegen het lijf. Eigenlijk zijn we vandaag te gast in ‘haar huis’. Nyassa speelde vorig jaar februari Tina Turner in de musical TINA. Na enkele weken moest het Beatrix Theater door corona op slot en sindsdien speelde zij geen enkele show meer. Voor haar voelt de terugkeer in ‘haar’ theater als een feestje. In haar fleurigste jurk zegt ze dat ze bij de opening ook het kippenvel op haar armen had staan. „Ik heb me helemaal opgetut, want dit voelt echt als uitgaan. Ik ben helemaal blij, ook voor Guido.” Ze hoopt dat dit proefevenement positieve uitkomsten heeft. „En vooral dat het dan perspectief biedt. Voor ons en voor alle andere theaters en evenementen. Dat er na een jaar van thuiszitten steeds wat meer mogelijk wordt.”

Onderdeel van een oplossing

Guido Weijers zegt het zelf treffend tegen zijn publiek: „Wat fijn dat jullie geen onderdeel zijn van het klagen. Ik hoop dat jullie straks onderdeel waren van een oplossing.” Voor zichzelf zocht hij die het afgelopen werkloze jaar online in het geven van webinars. Die gingen net als in deze show over geluk (info op zijn website Puurgeluk). Vandaag geeft hij ‘college met humor’, al is hij geen ervaringsdeskundige. „Ik ben de enige bekende Nederlander zonder personal coach.” Wat Guido Weijers betreft is geluk een luxeprobleem. „In wat voor klotetijd we ook zitten, we hebben het hier goed. Een vluchteling die in een bootje dobbert, hoopt alleen maar dat hij het vasteland kan bereiken. Die heeft echt geen tijd om na te denken of hij verder gelukkig is. Oh ja, ik had gisteren trouwens wel slechte wifi thuis.”

Boodschap van Guido Weijers

Naast de grappen en grollen en een leuke reeks aan weetjes, heeft Guido Weijers ook een serieuze boodschap. „Je kunt met z’n allen wel heel erg klagen. Maar je kunt ook creatieve oplossingen aandragen aan het kabinet. En dan maar hopen dat zij die oplossingen beoordelen op veiligheid. Dat is tot nu toe niet gebeurd.” En nu minister Van Engelshoven van Onderwijs toch in de zaal zit: dat deze week geopperd werd dat studenten wel les kunnen krijgen in theaters, dat is op z’n minst opvallend. „In theaters is het dus veilig?”

Pieter Lubberts, een van de initiatiefnemers van Fieldlab, hoopt dat alle verkregen informatie tot een bevestigend antwoord leidt. Hij heeft – vrij naar Guido Weijers – vandaag in elk geval veel gelukkige mensen gezien. „Je voelde gewoon een sfeer van ‘wat fijn om hier te zijn’. Ik zag twee mensen elkaar omhelzen, net of de buitenwereld even niet bestond.” Lubberts hoopt dat, als ook de sneltesten er zijn en de testbewijzen die coronaminister Hugo de Jonge vanmorgen aankondigde, er straks meer kan. „Als evenementenindustrie hopen we met onze pilotevents in ieder geval bij te dragen. Dat je voor het bezoeken van een evenement een test moet doen, vind ik een goede tussenmaatregel. Het is niet de bedoeling dat we de rest van ons leven altijd getest worden, maar voor nu lijkt het me behapbaar. Elke stap is er één.”

Nog een keer de coronatest

De vijfhonderd proefkonijnen van vandaag hebben in ieder geval een stap mogen zetten. Een stap van een paar gelukkige uurtjes. Ben ik net als die 500 anderen daarmee nu klaar? Nee. Donderdag moeten we allemaal opnieuw worden getest. En, ping, direct na de show van Guido Weijers klinkt de Close-app alweer. Een melding: dat over een paar minuten buiten de RIVM-maatregelen weer gelden. Gevraagd is ook of we tien dagen lang niet in contact willen komen met mensen die een contactberoep hebben, noch met zij die tot een risicogroep behoren. De harde realiteit is snel weer terug, maar we hadden het ervoor over. Want het was heerlijk, als vanouds.