De tap is open: in Utrecht kun je nu weer even de horeca bezoeken

Het moment is eindelijk daar voor vijf horecazaken in Utrecht: woensdag om 12.00 uur mogen ze weer open. Ze doen namelijk mee aan het Fieldlab-experiment waarin wordt getest hoe mensen zich in de horeca aan de coronaregels houden. De uitkomst van het experiment wordt gebruikt om te bekijken of, en hoe, cafés en kroegen weer veilig open kunnen.

Café Hofman, De Beurs, Ubica, VinVin en Café ’t Oude Pierement zijn de vijf zaken die vanaf woensdag zot en met zaterdag open mogen van 12.00 uur tot 22.00 uur. De kroegen zijn uitgekozen door de organisatoren van de praktijkproef.

Half miljoen geïnteresseerden

Op 7 april konden mensen zich online inschrijven voor een tijdslot in een van de horecazaken. Hier was grote belangstelling voor: de site raakte overbelast omdat ruim een half miljoen mensen tegelijkertijd probeerden een plek te bemachtigen. Uiteindelijk mogen drieduizend gelukkigen meedoen aan de horeca-proef.

Alleen mensen met een negatief testbewijs mogen komende dagen een biertje drinken in een van de horecazaken. Per dag kunnen er duizend mensen, verdeeld over tijdsblokken van twee uur, naar binnen.

Horeca opende vanmiddag

Vanmiddag was het dan zo ver: de zaken mochten open. De burgemeester van Utrecht, Sharon Dijksma, en staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken waren aanwezig bij de opening van De Beurs. Volgens RTV Utrecht was het ontzettend druk bij dit persmoment en werd er daardoor geen afstand gehouden. Tijdens het experiment zelf mag de pers de horecazaken niet in.



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

De Beurs in Utrecht stroomt vol voor Fieldlab Cafés. Vooralsnog gaat het alleen om journalisten, burgemeester Dijksma en staatssecretaris Keijzer. Vanaf 12.00 uur gaan de deuren open voor deelnemers aan het corona-experiment in vijf Utrechtse kroegen. https://t.co/TLjG6TPHVY pic.twitter.com/F4IaieQ4bx — RTV Utrecht (@rtvutrecht) April 14, 2021



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

In café De Beurs op de Neude startte de #FieldlabsCafes: een praktijktest in vijf Utrechtse cafés om extra inzichten op te doen over een verantwoorde en veilige opening van cafés, zodra dit straks weer kan. cc @MonaKeijzer @MinisterieEZK @sharon_dijksma @KHN @ggdru @TNO_nieuws pic.twitter.com/FssHB6Ln7M — Klaas Verschuure (@KlaasVerschuure) April 14, 2021

De Koninklijke Horeca Nederland is vandaag ook aanwezig bij de opening. Dat is met gemengde gevoelens: „We vinden natuurlijk dat we al veel langer open kunnen. Maar we willen vandaag eigenlijk ook even positief vooruit kijken”, zegt de KHN.



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

FIELDLAB | Het Fieldlab-experiment met de cafés in Utrecht gaat vandaag van start. KHN: "Enorme waardering voor de 5 top ondernemers en hun teams die de komende dagen gaan laten zien dat de horeca veilig én verantwoord open kan." pic.twitter.com/E8TZINwkDM — KHN (@KHN) April 14, 2021

Eigenaren laten zien dat het veilig kan

Eigenaar Marcel Westerveld van café Hofman laat weten blij te zijn dat ze weer even open mogen. „Dit is weer een stap vooruit voor de horeca.” Hij en zijn collega’s zijn erop gebrand om te laten zien dat zij op een coronaveilige manier gasten kunnen ontvangen.

Normaal gesproken staan er in Westervelds zaak mensen aan de bar, lopen mensen door de kroeg om zelf een biertje te halen en zitten gasten dichter op elkaar. Tijdens de proef mag dit niet. Gasten zitten aan tafels die op afstand van elkaar staan. Wel kunnen Westerveld en zijn collega’s tijdens de proef, als uitzondering, na 20.00 uur een alcoholische borrel schenken.