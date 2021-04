Kunnen we binnenkort weer naar het theater? Als het aan Fieldlab ligt wel

Kunnen we binnenkort weer theatervoorstellingen bezoeken? Als het aan de organisatie achter de fieldlabevenementen ligt wel. Zolang er aan een aantal veiligheidsmaatregelen is voldaan, kunnen we weer evenementen organiseren. Dat blijkt uit eigen onderzoek van Fieldlab.

Fieldlab onderzoekt wat er voor nodig is om weer veilig evenementen te kunnen organiseren. De resultaten zijn gebaseerd op de proefevenementen in het Beatrix Theater in Utrecht. Daar werden afgelopen februari een zakelijk congres en een theatervoorstelling van Guido Weijers georganiseerd. Niemand bleek na afloop besmet met het coronavirus. Hoewel niet alle bezoekers zich achteraf lieten testen, concludeert Fieldlab dat we best weer evenementen kunnen organiseren.

Type 1-evenementen

De organisatie doelt daarbij op zogeheten type 1-evenementen, die binnen plaatsvinden en waarbij het publiek gebruik kan maken van zitplaatsen. De helft van de capaciteit van evenementenlocaties kan daarbij gebruikt worden en mensen hoeven er geen anderhalve meter afstand te houden. Wel moeten bezoekers van tevoren een sneltest doen en moet het testresultaat controleerbaar zijn. Ook moeten bezoekers een mondkapje dragen wanneer ze zich verplaatsen en er moet op de locatie goede ventilatiemogelijkheden hebben.

Tijdens de testevenementen in het Beatrix Theater hield 98,4 procent van de ongeveer 500 bezoekers zich aan de veiligheidsmaatregelen. Ook het aantal risicovolle contactmomenten, waarbij mensen binnen anderhalve meter en langer dan een kwartier contact met elkaar hebben, bleef beperkt. Onderzoekers zijn blij met de resultaten en noemen de uitkomst van het onderzoek bemoedigend.

Voetbalwedstrijden, concerten en festivals

In de weken daarna waren er ook tests tijdens voetbalwedstrijden, concerten en festivals. Hierbij was er meer publiek aanwezig en hadden mensen meer bewegingsvrijheid. Zo waren er bij de festivals ongeveer 1500 mensen aanwezig. De resultaten van die proeven zijn nog niet bekend, maar vrijdag bleek al wel dat er mogelijk zestien mensen besmet raakten tijdens een testfestival.

Fieldlab heeft de onderzoeksresultaten aan het kabinet aangeboden en hoopt dat het Outbreak Management Team op korte termijn met een advies komt.