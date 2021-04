Meerdere illegale feesten dit weekend, tientallen mensen op de bon geslingerd

Het was weer een druk weekend voor de politie. Ze hebben een einde gemaakt aan meerdere illegale feesten, één in Naaldwijk, één in Asten en nog een illegaal feest in Overijssel. In Naaldwijk hield de politie alle feestgangers, ongeveer veertig mensen, aan. Ze wilden niet vertrekken, zegt een politiewoordvoerder.

Er raakte ook iemand gewond: een 25-jarige man uit ’s Gravenzande viel 2,5 meter naar beneden bij een poging zich te verstoppen. Hij is naar het ziekenhuis gebracht.

Rond 00.30 uur hoorden agenten een harde muziek tijdens een surveillance, en ze vermoedden een illegaal feest. Bij het zien van de agenten waarschuwde de 62-jarige bewoner de aanwezigen, die in een tuinhuis vluchtten en weigerden de deuren te openen.



Bij een illegaal feest in een schuur in Naaldwijk hebben agenten ongeveer veertig mensen aangehouden pic.twitter.com/RYlhQroR5c — Omroep West (@omroepwest) April 11, 2021

Dreigende sfeer

De burgemeester bepaalde dat er een einde moest komen aan het feest, dus forceerden agenten de deur. Toen ontstond er een dreigende sfeer in de kleine ruimte. De feestvierders wilden niet luisteren en dreigden de politie te lijf te gaan met stoelen. Dus besloten de agenten de feestgangers ze één voor één uit het huisje te halen en aan te houden. „Het gaat om mensen in de leeftijd van 19 tot en met 29 jaar, voornamelijk uit Naaldwijk en omgeving”, meldt de politie.

Binnenkort verhoort de politie de bewoner. Verder bekijkt de gemeente welke maatregelen tegen hem kunnen worden genomen, bijvoorbeeld in de vorm van een bestuurlijke boete.

Boetes voor feestgangers

Ook in Brabant was het dus raak: daar kregen veertien feestgangers in Asten een boete voor het overtreden van de avondklok. De eigenaar van de loods waarin het feest plaatsvond kreeg ook een bekeuring, in dit geval voor het veroorzaken van geluidsoverlast.

Het feest vond plaats in een bedrijfspand aan de Dijkstraat. Agenten kwamen op het spoor van het illegale feest, toen ze tijdens een surveillance diverse auto’s geparkeerd zagen staan bij een woning in die straat. Er stonden daarnaast mensen op de parkeerplaats. Agenten besloten een kijkje te nemen, en hoorden luide muziek uit een van de bedrijfsloodsen komen.

In dat pand werd inderdaad een feestje gehouden, geheel compleet met een tap- en muziekinstallatie. Bij het zien van de agenten gingen meerdere bezoekers ervandoor.

51 bezoekers krijgen boete in Overijssel

Ten slotte hebben 51 feestgangers in het Overijsselse buurtschap Rheezerveen ook een boete gekregen, voor het overtreden van de avondklok. De organisator kreeg een proces-verbaal voor geluidsoverlast, meldt de politie op Facebook.

De politie kreeg gisteren rond 22.00 uur een melding binnen van geluidsoverlast. Ook werd aangegeven dat mogelijk een feest aan de gang was bij een woning aan de Rheezerveenseweg. Eenmaal aangekomen zagen agenten naast een woning een flinke partytent en hoorden ze harde muziek.

De agenten hebben het feest beëindigd. De bezoekers waren overwegend twintigers, meldt de politie.





CORONA-FEEST IN RHEEZERVEENZaterdagavond 10 april rond 22.00 uur kregen we een melding van geluidsoverlast. Er zou… Posted by Politie Hardenberg on Sunday, April 11, 2021

Politie: ‘Illegale feesten leiden tot verspreiding virus’

De politie geeft aan dat illegale feesten kunnen leiden tot verdere verspreiding van het coronavirus. Dat heeft meer besmettingen en een grotere druk op de zorg tot gevolg. Reguliere zorg moet dan noodgedwongen worden afgeschaald, zoals nu al het geval is.

„We blijven langer in deze gedeeltelijke lockdown als de besmettingen niet dalen en de druk op ziekenhuizen niet afneemt”, meldt de politie. Bij illegale feesten legt de politie waar mogelijk boetes op aan de organisatoren, eigenaren van de betreffende locatie en de aanwezigen.