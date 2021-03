‘Uitverkorenen’ gaan helemaal los tijdens proefevenement in Ziggo Dome

Vandaag mocht een uitverkoren groep feestgangers eindelijk weer losgaan in de Ziggo Dome. Na de start van het proefevenement, om 15.00 uur, zat de sfeer er meteen goed in. Tot 19.00 uur zijn onder anderen Sunnery James & Ryan Marciano, Sam Feldt en Lucas & Steve te horen. De uitverkoren bezoekers gaan al helemaal los op hun muziek.

Zo’n proefevenement ziet er wel anders uit dan een ‘normale’: in de Ziggo Dome kunnen normaal namelijk 17.000 mensen uit hun dak gaan. Vandaag zijn er 1300 mensen aanwezig. Deze ‘uitverkorenen’ zijn opgedeeld in vijf groepen van 250 man en een groep van 50. Iedere zogenoemde ‘bubbel’ heeft een eigen ingang en looproute in de Ziggo Dome en eigen regels.



Feest alsof er niets aan de hand is: veel mensen gaan al vanaf de eerste seconde helemaal los bij testevent 1 in de Ziggo Dome.

‘Los gaan als vroeger’ bij proefevenement

Het zal je niet verbazen, maar de feestgangers zijn vooral jongeren. Toch staan er ook enkele oudere bezoekers te dansen en te springen. Veel bezoekers hebben er „heel veel zin in” om weer eens lekker los te gaan net als vroeger. Ook degenen die wat minder bekend waren met het genre, zoals Kiko de Pater en Roland Willems. „We zijn er vanochtend naar gaan luisteren, maar het maakt ons ook echt niet uit of we naar Hazes gaan of dance”, zegt De Pater. „Het voelt echt als een uitstapje. Fijn dat het zo verantwoord kan.”

Ook morgen is het weer feesttijd: dan staat er een concert in de Ziggo Dome op de planning. Dré Hazes laat dan van zich horen en onder anderen Sophie Straat en Peter Pannekoek passeren morgen de revue. En volgende week gaan de feesten gewoon verder, zaterdag is er een dancefestival in Biddinghuizen en zondag een popfestival.



In @Ziggodome zijn 1350 danceliefhebbers samen.

Er zijn al eerdere proefevenementen geweest, zoals een speciale voorstelling van Guido Weijers (waar Metro bij was), een zakelijk congres én een voetbalwedstrijd. Fieldlab organiseert deze proefevenementen, als een gezamenlijk initiatief van zowel de zakelijke als de publieksevenementensector en de overheid. Op die manier wil de organisatie kijken hoe op een veilige manier grotere bijeenkomsten georganiseerd kunnen worden tijdens de coronacrisis.