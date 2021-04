Uitstel versoepelingen: ziekenhuizen blij, grote steden willen terrassen open

Geen versoepelingen, in ieder geval niet op 21 april. We moeten zeker nog een week wachten en misschien zelfs langer, als de besmettingen hoog blijven. Volgens de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuizen (NVZ), Ad Melkert, heeft het kabinet hiermee een verstandig besluit genomen. Dat zei hij in het NOS Radio 1 Journaal.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Er komen geen #versoepelingen als die besmettingen en ziekenhuisopnames niet omlaag gaan. Het is echt heel simpel. 🤷‍♂️ En zolang er mensen rondlopen die maatregelen niet naleven blijft het zo. Moet je niet de politiek bekritiseren, maar die eikels die dit veroorzaken. 🤷‍♂️ — John ★ (@Boreout) April 11, 2021

‘Verstandig besluit om versoepelingen uit te stellen’

„Het is een verstandig besluit van het kabinet om de versoepelingen minstens met een week uit te stellen. In andere landen om ons heen wordt gesproken van half mei, behalve in het Verenigd Koninkrijk. Maar daar zijn ze al verder met de vaccinatiecampagne. Dat is cruciaal”, zegt Melkert.

Vorige week kregen we allemaal hoop: het kabinet wilde onder meer de terrassen openen, op 21 april. Ook zouden we van de avondklok af zijn. Maar ziekenhuizen zagen dat toen al niet zitten. Ze drongen er bij de overheid op aan om de versoepelingen uit te stellen. Dat komt omdat de besmettingscijfers erg hoog blijven, en ook in de ziekenhuizen loopt het aantal patiënten op. Gisteren meldde het RIVM 8288 nieuwe besmettingen, ziekenhuizen behandelen bijna 2500 coronapatiënten. De ic-capaciteit van ziekenhuizen is enkele dagen geleden nog verder uitgebreid.

Daar komt ook nog eens bij kijken dat niet al het ziekenhuispersoneel is gevaccineerd. Daar komt nu verandering in, en daar is Melkert blij mee. Het kabinet maakt versneld extra vaccins vrij voor het ziekenhuispersoneel om te voorkomen dat in de derde coronagolf nog meer personeel uitvalt.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Mijn meisje komt hoofdschuddend thuis na weer een nachtdienst. Wéér meer #corona patiënten, haar IC ligt bomvol, ook doodzieke dertigers nu.. Ze vraagt maar 2 dingen: Waarom wordt er niet sneller #gevaccineerd? Hoezo nu #versoepelingen? En een vermoeide kus — keesjan dijkstra (@KeesJD) April 11, 2021

Grote steden: ‘Open terrassen’

Voor de vier grote steden is het uitstellen van versoepelingen een teleurstelling. Zij roepen het kabinet daarom weer op om terrassen en andere buitenruimten te heropenen. Dat hebben de burgemeesters van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht gisteren laten weten.

„In de dichtbevolkte gebieden hebben inwoners de buitenruimten hard nodig; zij eigenen zich deze ook toe als het weer beter wordt. Daarmee wordt de handhaving onhaalbaar en komt het lokale gezag ongewild tegenover zijn eigen inwoners te staan.”

De vier steden zeggen dat een „beheerste openstelling van de buitenruimten” juist noodzakelijk is om besmettingen te voorkomen, omdat hiermee ongeregelde samenkomsten tegen worden gegaan. Ook is het nodig voor „de geloofwaardigheid van het coronabeleid”.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

De burgemeesters van de vier grote steden reageren teleurgesteld op het nieuws dat het demissionaire kabinet de coronamaatregelen niet per 21 april wil versoepelen. Volgens burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam moet er een gecalculeerd risico worden genomen: pic.twitter.com/7WHFr0y385 — NPO Radio 1 (@NPORadio1) April 12, 2021

Burgemeester van Amsterdam Femke Halsema riep vorige week vrijdag al op tot het openen van terrassen en dierentuinen. Dat kan er volgens haar voor zorgen dat het minder druk is in bijvoorbeeld parken. Burgemeesters van andere grote steden waren het daar volledig mee eens.

De radio-uitzending van NPO Radio 1 terugluisteren? Dat kan hier.