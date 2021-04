Animal Rights woedend op Drentse politie om delen oproep jagersvereniging

Dierenrechtenorganisatie Animal Rights is woedend op de politie in Drenthe vanwege het delen van een oproep van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging (KNJV). Volgens de dierenrechtenorganisatie laat de politie zich voor het karretje spannen van de vereniging.

Een aantal politieafdelingen in Drenthe deelde eind vorige maand een oproep op Facebook van de jagersvereniging. Daarin riep de vereniging mensen op om wilde dieren in de natuur met rust te laten, honden aan de lijn te houden en de kat binnen te houden. Een vrij onschuldige oproep, vindt ook Animal Rights. Maar de toon van de politie werd volgens de dierenrechtenorganisatie neerbuigend toen er berichten van verontwaardigde burgers binnenstroomden. Zij werden verzocht ‘zich wat beter in het thema jacht te verdiepen’, stelt de dierenrechtenorganisatie. De politie schreef als reactie onder het Facebookbericht: „Kennelijk is de boodschap van de KNJV niet geheel duidelijk voor iedereen. Daarom willen we mensen wie het aangaat verzoeken om zich in het thema jacht te verdiepen.”

Officiële klacht

Jessica Smit van Animal Rights noemt de reactie ‘vreselijk ongepast’. Volgens haar behartigt de politie hiermee de belangen van jagers. „De integriteit en onafhankelijkheid van de politie zouden nooit ter discussie mogen staan.” Ze wijst er verder op dat de gelinkte pagina van de Jagersvereniging ook een oproep bevat tot lidmaatschap. „Is er sprake van verkapte fondsenwerving? Wij zullen een officiële klacht indienen.”

Animal Rights verzoekt de politie in een brief de berichten te verwijderen. „U doet elke tegenstander van de jacht af als iemand met hoogoplopende emoties of als iemand die zich wat beter moet verdiepen in de materie. U wekt de schijn te worden beïnvloed. Wij hebben ons verdiept in de materie en hopelijk kan dit zakelijke betoog u tot inkeer brengen”, schrijft de organisatie aan de politie. „De bewering dat jacht de natuur en burgers ten goede komt, is een politiek standpunt. Nogmaals: iets waar u zich verre van dient te houden.”

Niet voor of tegen jacht

Een politiewoordvoerder zegt in een reactie dat de politie zich in de berichten niet voor of tegen de jacht uitspreekt. „De boodschap die in dat bericht naar voren komt – dat mensen in deze tijd van het jaar onder andere hun hond goed aangelijnd moeten houden om bijvoorbeeld pasgeboren reekalveren te beschermen – is de boodschap die de politie heeft willen onderstrepen.” Het delen van het bericht van de jagersvereniging is volgens de politie „met geen enkele andere intentie doorgeplaatst dan om die inhoud te delen met de inwoners van Drenthe”.