Pedojagers hebben het gemunt op Bilal Wahib, tientallen meldingen bij Meldpunt Kinderporno

De zogenaamde ‘pedojagers’ in Nederland, die zich in het Wilde Westen wanen, hebben het gemunt op acteur en zanger Bilal Wahib. Ze zijn op zoek naar zijn adres.

De politie in Amsterdam „is bekend” met het feit dat mensen in onlinegroepen zoeken naar het adres van de acteur. Dat heeft een woordvoerder vandaag bevestigd, na berichtgeving van Shownieuws. De politie wil niet zeggen of de acteur extra bescherming krijgt.

Wahib ligt onder vuur nadat hij dinsdagavond een minderjarige jongen tijdens een chatsessie op Instagram vroeg zijn geslachtsdeel te tonen. De acteur en zanger is gisteren door de politie verhoord, op verdenking van het maken en verspreiden van kinderporno. Wahib werd gisteravond weer vrijgelaten, nadat hij verhoord was.



Het lijkt me vrij duidelijk dat Wahib geen pedo is, en wat hij gedaan heeft, hoewel crimineel en verwerpelijk, niks met kinderporno te maken heeft. Verder zijn die pedojagers net zulke hyena’s als de lui waar ze achter aan denken te zitten. https://t.co/1YpZPCaeFz — Erinaceus Europaeus (@egelprik) March 25, 2021

Banden verbroken met Wahib

De carrière van Wahib kreeg na de livestream een flinke klap. Zo verbraken diverse programma’s en organisaties de banden met de acteur. NPO Zapp heeft de programma’s die de acteur maakte offline gehaald. Maar RTL doet dat niet: de serie Mocro Maffia, waarin Wahib een hoofdrol speelt, blijft online staan.

Wel besloot RTL gisteren een aflevering van het programma Rooijakkers over de vloer waarin Wahib te gast was, niet uit te zenden vanwege de zaak. Maar het is „nu niet aan de orde” dat Mocro Maffia offline wordt gehaald, beklemtoont een zegsvrouw van RTL.



De volwassen dertiger Khalid Alterch (rapper ICE) noemt op agressieve wijze het 12-jarige slachtoffer van #bilalwahib een hoer, denkt dat een kind een zieke grap begrijpt. Nog zo'n pareltje uit de Mocro Maffia stal, die wederom geen benul heeft van de impact van zijn woorden 🙈 https://t.co/SYWstcDy0M — Curly Note (@Zamire_Willems) March 25, 2021

Wahib en collega-acteur Oussama Ahammoud (medeplichtige in de zaak) verschenen ook samen in het programma Hunted VIPS van AVROTROS. Ook die afleveringen blijven online staan, meldt een woordvoerder van de omroep. De serie Commando’s waarin Wahib een hoofdrol speelde, blijft ook te zien op de streamingdienst van de NPO.

NPO Zapp heeft de aflevering van het programma Teenage Boss, dat hij presenteerde, wel offline gehaald. Platenlabel TopNotch heeft alle activiteiten stilgelegd.

Tientallen meldingen bij Meldpunt Kinderporno

Het Meldpunt Kinderporno heeft tientallen meldingen gekregen over de livestream van Wahib en Ahammoud. Een woordvoerster van het meldpunt zegt dat dat komt doordat mensen de video zien rondgaan op internet. Al dertig keer hebben mensen melding gemaakt van de video.

De organisatie heeft contact gehad met Facebook en Google om ervoor te zorgen dat ze de video zo veel mogelijk verwijderen. „Facebook heeft de accounts waar het om gaat, geblokkeerd en ervoor gezorgd dat het filmpje niet meer geüpload kan worden”.