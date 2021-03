‘Piemelfilmpje’ Mocro Maffia-acteurs die jonge fan uitdagen wekt woede op

Bedoeld als een geintje, maar wel een grap die totaal niet lekker valt bij mensen. Mocro Maffia’s Bilal Wahib en Oussama Ahammoud gingen gisteren live op Instagram en daagden een fan uit z’n piemel te laten zien. Het filmpje gaat nu rond op Twitter.

De zedenpolitie van Amsterdam onderzoekt het filmpje van Mocro Maffia-acteurs Bilal Wahib (22) en Oussama Ahammoud (20). In de video, die rondgaat op Twitter, zouden de acteurs een fan hebben uitgedaagd tijdens een Instagram Live-sessie tegen betaling zijn geslachtsdeel te laten zien. Volgens twitteraars is de jongen rond de twaalf jaar oud.



Dus Bilal Wahib en Oussama laten een 11/12 jarige jongen zijn geslachtsdeel zien op live voor duizenden kijkers? Kanker pedofielen fame is naar jullie hoofd gestegen pic.twitter.com/djWXNaTleG — Riffian Fairy 🧚🏼‍♀️ (@dollfrican) March 23, 2021

Dure grap van Bilal en Oussama

In het kader van ‘een uit de hand gelopen grap’ gingen Bilal en Oussama gisteravond live op Instagram. De jongen zou zeventienduizend euro van de acteurs krijgen als hij zijn geslachtsdeel zou laten zien. De jongen deed dit in de video voor de ogen van duizenden kijkers.

Op de beelden is te zien hoe Bilal, Oussama en de minderjarige jongen in beeld zijn terwijl de laatstgenoemde zijn geslachtsdeel laat zien. Bilal en Oussama gieren het uit als blijkt dat het gelukt is de jongen zo ver te krijgen. „Hij heeft zijn piemel gewoon laten zien”, horen we Bilal, of misschien beter ‘Bilul’, zeggen terwijl beide acteurs keihard lachen.

Zedenpolitie over video Instagram

De zedenpolitie van Amsterdam bevestigt dat de zaak bekend is en in behandeling is. Meer kan de woordvoerder er nog niet over zeggen. „Dat is in deze fase echt nog te vroeg.” Bilal en Oussama hebben zelf nog niet gereageerd op de clip. Hun management was niet direct bereikbaar voor commentaar.

Reacties Twitter op Mocro Maffia’s Bilal en Oussama

Op Twitter reageren mensen verbolgen en vol ongeloof op ‘de grap’ en de #BoycotBilal en #BoycotOussama zijn niet van de lucht. „Hold up… Bilal Wahib en Oussama Ahammoud hebben zojuist een minderjarige gevraagd/zodanig gemanipuleerd dat hij zijn geslachtsdeel liet zien?! What the fuck. WHAT THE FUCK”, schrijft KRO-NCRV journaliste Charisa Chotoe. Zij deelt beelden van het filmpje, waarin de jongen bewust niet te zien is.



Ik heb een klein stukje gedeeld. Het kind niet te zien, maar wel die walgelijke uitspraak van Bilal. Hoe. Ben. Je. Zo. — Charisa Chotoe (@charisatalks) March 23, 2021

Oproepen aan het adres van radiostations worden gedaan om de muziek van de twee acteurs slash zangers niet meer te draaien. „Zulk gedrag moet niet beloond worden. Het is gevaarlijk, pedofiel gedrag. Als je je podium op deze manier gebruikt, ben je voor mij het podium niet waard”, schrijft iemand.

Een ander voorspelt dat Bilal zijn kinderprogramma op BNNVARA nu wel op zijn buik kan schrijven.



Wie gaat dit produceren? — Maar Nieuw-Zeeland is een eiland (@Roowdje) March 24, 2021

Ook reageert iemand in de taal van Mocro Maffia. „Dus Bilal Wahib en Oussama laten een 11/12 jarige jongen zijn geslachtsdeel zien op live voor duizenden kijkers? Kanker pedofielen fame is naar jullie hoofd gestegen.”