Platenlabel Top Notch kapt met Bilal Wahib en verdachte (22) opgepakt

Het komt hem duur te staan, de grap die Bilal Wahib samen met Mocro Maffia-collega Oussama Ahammoud uithaalde. Op Instagram daagden ze een jonge fan uit zijn geslachtsdeel te tonen voor 17k. De jongen deed het en talloze mensen zagen het. Woedend wordt op de acteurs gereageerd, en het verhaal krijgt meteen al meerdere staartjes.

Gisteravond keek Bilal Wahib (22) nog lachend en samen met z’n kat naar Martien Meiland, zo is te zien in zijn Instagram Stories. Ook deelde hij een foto van het nummer waarmee hij nu samen met Ronnie Flex op nummer 1 staat.

Allemaal heel onschuldig, die Stories. Maar toen hij gisteravond live ging op Instagram, samen met Oussama Ahammoud, werd het een stuk minder onschuldig. Al hadden ze toen waarschijnlijk niet kunnen bevroeden dat hun ‘grap’ zo ongelooflijk uit de hand zou lopen, en grote gevolgen zou hebben.

Top Notch stopt met Bilal Wahib

Zo heeft platenlabel Top Notch de samenwerking met Bilal Wahib gestopt vanwege de Instagramvideo die nu circuleert op social media. „Door ons is kennisgenomen van de acties van Bilal Wahib op Instagram Live vannacht. Dit heeft ons er toe doen besluiten om per direct alle werkzaamheden ten aanzien van de artiest Bilal Wahib neer te leggen.” Afgelopen zondag trad de acteur slash zanger nog op tijdens het Back to Live festival. Hij had er ongelooflijk veel zin in en zong en danste er op los.



Maar dat was zondag en dat alles in een seconde, of drie dagen, weer helemaal anders kan zijn, daar is Wahib het levende bewijs van. Zo staan mensen hard voor je te klappen, zo joelen mensen je hard uit. En worden zelfs creatieve ‘mug shots’ van je gedeeld.



Top Notch zegt de situatie te betreuren en keurt het gedrag van de artiest af. „Wij wachten verdere berichtgeving vanuit het management van Bilal Wahib af en verwijzen iedereen voor commentaar door naar het management.” Onder het bericht reageren mensen met applaus.

Politie verdachte kinderporno

De politie heeft vandaag een 22-jarige uit Amsterdam aangehouden in de zaak op verdenking van het vervaardigen en verspreiden van kinderporno, maar zegt verder niets over de identiteit van de verdachte.

Op social media denkt iedereen wel te weten hoe laat het is en klinken waarschuwingen. „Deel de beelden niet (ook de geblurde) en verwijder ze uit je socials. Je maakt je schuldig aan het verspreiden van kinderporno.”



Even over deze casus. Deel de beelden niet (ook de geblurde) en verwijder ze uit je socials.

Je maakt je schuldig aan het verspreiden van kinderporno.

Bilal Wahib vraagt jongen geslachtsdeel te tonen. En laat het slachtoffer met rust. #shamesexting https://t.co/5zNXnpQAWo — Jacqueline Kleijer (@Sasklei) March 24, 2021

RTL en Art Rooijakkers over Bilal Wahib

Heel toevallig stond vanavond eigenlijk een uitzending van Rooijakkers over de vloer bij Wahib op het programma. Maar RTL heeft besloten de uitzending te schrappen. De zender liet weten „enorm geschrokken” te zijn van de video en het onderzoek van de zedenpolitie in Amsterdam af te wachten. „In de tussentijd hebben we besloten de uitzending van Rooijakkers over de vloer van vanavond, waar Bilal Wahib in te zien is, te vervangen door een andere aflevering. Wanneer de aflevering met Bilal te zien zal zijn, is nog niet bekend.”

Toekomst Bilal Wahib

Ook worden de herhalingen van het door Wahib gepresenteerde programma Teenage Boss niet meer uitgezonden, meldt een woordvoerder van BNNVARA en NPO Zapp, waarop het kinderprogramma wordt uitgezonden. De eerstvolgende herhaling stond al gepland voor vanmiddag. Over de toekomst van Wahib bij NPO Zapp kan de omroep op dit moment nog geen uitspraken doen.