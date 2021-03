Verkenners Jorritsma en Ollongren stoppen na blunder met formatienotities

Chaos in Den Haag vandaag. Niet alleen bleven zowel Kajsa Ollongren als Mark Rutte niet thuis in afwachting van hun coronatestuitslag (goed woord voor galgje), Ollongren kreeg ook nog eens een positieve uitslag. En tot overmaat van ramp waren haar formatie-aantekeningen prima te zien op een foto van haar. Ze liep namelijk richting de auto met de aantekeningen onder haar arm. Na verontwaardigde reacties van meerdere partijleiders leggen beide verkenners hun werk nu per direct neer.

Ollongren had aantekeningen voorbereid voor de verkenningsgesprekken met Rutte (VVD) en Sigrid Kaag (D66), die vandaag zouden plaatsvinden. Na haar positieve testuitslag konden die gesprekken echter niet doorgaan. Maar we hoeven niet te raden naar wat ze in die gesprekken zouden bespreken: dat heeft een ANP-fotograaf kundig vastgelegd.



Explosief: verkenner Ollongren hield formatiedocument bij het weg gaan open en bloot naar fotografen gekeerd. pic.twitter.com/5jyVqp7JBk — Inge Lengton (@IngeLengton) March 25, 2021

Verkenners leggen werk neer

Meerdere partijleiders, waaronder Wopke Hoekstra van het CDA, Lilliane Ploumen van de PvdA en Lilian Marijnissen van de SP, reageerden verontwaardigd op de notities.

Kajsa Ollongren en Annemarie Jorritsma vinden dat zij hun werk „niet meer onbevangen en onbevooroordeeld kunnen voortzetten”, nu „inventariserende notities” over hun eerste ronde van verkennende gesprekken op straat zijn komen te liggen.

Als „input” voor de vervolggesprekken met Kaag en Rutte hadden de verkenners een aantal onderwerpen op papier gezet. „Deze notities waren geen directe weergave van de reeds gevoerde gesprekken en zijn nog met geen van de onderhandelaars besproken”, zeggen Jorritsma en Ollongren. Hieronder de reacties van de partijleiders:

Hoekstra: ‘Ollongren gaat hier niet over’

Mensen met een flink goede zoomfunctie konden namelijk kleine beetjes ontcijferen. Zo staat er dat er voor CDA’er Pieter Omtzigt een „functie elders” mogelijk nodig is, en dat Wopke Hoekstra (ook CDA) mogelijk een kabinetspositie krijgt.

Maar, twittert Hoekstra, dat is met hem niet besproken. „Bizar, dit inkijkje in de aantekeningen van verkenner Ollongren. Onderwerpen die geen van allen met mij zijn besproken en waar zij ook niet over gaat.”



Bizar, dit inkijkje in de aantekeningen van verkenner Ollongren. Onderwerpen die geen van allen met mij zijn besproken en waar zij ook niet over gaat. #CDA — Wopke Hoekstra (@WBHoekstra) March 25, 2021

Ollongren schreef ook op dat er voor een minderheidskabinet „weinig echt enthousiasme” zou zijn. Ook een onderwerp van gesprek: „de onderhandelingsstijl” van Hoekstra. Onder het kopje ‘derde partij’ gaat het alleen over het CDA.

Verder op het A4’tje gaat het over een „linkse partij” met zes zetels in de Eerste Kamer, wat waarschijnlijk duidt op de Partij van de Arbeid. Ook JA21 zou waarschijnlijk besproken worden als mogelijke coalitiepartner, aangezien het zetelaantal van die partij (3 in de Tweede Kamer, 7 in de Eerste Kamer) genoemd lijkt te worden.

‘Linkse partijen houden elkaar niet echt vast’

Het gaat ook over de linkse partijen, in het document: die „houden elkaar niet echt vast”. En een meerderheid in de Eerste Kamer? Dat is voor geen enkele partij „echt een must”.

Lilianne Ploumen van de PvdA vindt het vanwege de linkse partijen-aantekening even nodig om de positie van haar partij duidelijk te maken: „Dan toch nog maar even voor de zekerheid: positie van de PvdA was en is niet zonder andere linkse partij aan tafel.”



Het is me het dagje wel voor @KajsaOllongren. Dan toch nog maar even voor de zekerheid: positie van de PvdA was en is niet zonder andere linkse partij aan tafel. — Lilianne Ploumen (@PloumenLilianne) March 25, 2021

Ook Lilian Marijnissen van de SP reageert: „Als dit waar is, kan dit echt niet. Eerder werd er in de ministerraad al over kritische kamerleden gesproken. Nu ook in de formatie? De verkenners moeten hier snel uitleg over geven.”



Als dit waar is, kan dit echt niet. Eerder werd er in de ministerraad al over kritische kamerleden gesproken. Nu ook in de formatie? De verkenners moeten hier snel uitleg over geven. https://t.co/EsKppLmEMi — Lilian Marijnissen (@MarijnissenL) March 25, 2021

Wilders: ‘Schandalig’

Geert Wilders van de PVV doet ook zijn zegje over de aantekeningen van Ollongren. Hij vindt het „schandalig” dat Omtzigt een andere functie zou moeten krijgen. „Nou die verkenners hebben ons vertrouwen wel verspeeld.”



Nou die verkenners hebben ons vertrouwen wel verspeeld. Omtzigt andere functie? Schandalig! https://t.co/L7glcAs6dI — Geert Wilders (@geertwilderspvv) March 25, 2021

Tijdens de campagne voor de verkiezingen heeft het CDA volgens anonieme partijleden Omtzigt zoveel mogelijk ‘erbuiten’ gehouden. In HP/De Tijd zeiden sommige ingewijden zelfs dat de nummer twee van het CDA ‘labiel’ is, thuis ‘diep in het rood’ zit en slechts ‘gedoogd’ wordt.

Na die geruchten spraken veel CDA’ers juist hun steun uit voor Omtzigt, vooral nu hij een stap terug heeft gedaan omdat hij overspannen is. „Enorme waardering voor Pieter, voor al zijn harde werk en inzet. Beterschap en hou je taai!”, schreef Hoekstra bijvoorbeeld.

Voorzitter Relus Breeuwsma van de Zuid-Hollandse CDA-fractie noemt Omtzigt „met recht het beste Kamerlid in decennia”. „In tegenstelling tot de smerige en ophitsende berichtgeving: WIJ zijn trots op onze Pieter Omtzigt”, twittert hij. „Ik ervaar brede steun voor zijn werk en plek binnen ons CDA.”

Ministerraad voorlopig online

Vanwege de coronabesmetting van Ollongren en Mona Keizer – en de quarantaine van sommige fractievoorzitters – is de ministerraad voorlopig online. Verkenner Annemarie Jorritsma raadde alle zeventien fractievoorzitters ook aan om vijf dagen na hun gesprek met Ollongren zich te laten testen.

Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst heeft premier Mark Rutte „besloten tot een grotere terughoudendheid bij het organiseren van fysieke bijeenkomsten”.

„De vergaderingen van de ministerraad kunnen volgens de coronarichtlijnen worden gehouden, maar uit voorzorg is besloten om vergaderingen van de ministerraad voorlopig via communicatietechnologie te laten plaatsvinden”, meldt de RVD.