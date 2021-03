Ook bij Op1 ging het over Bilal en Oussama: ‘Fout ligt nooit bij het slachtoffer’

Mocro Maffia-acteurs Bilal Wahib en Oussama Ahammoud domineren sinds gistermiddag het Nederlandse nieuws. En niet op een goede manier. Ook bij Op1 ging het over het ‘piemelfilmpje‘, waarin de twee acteurs van 20 en 22 jaar een twaalfjarig kind aansporen zijn geslachtsdeel te laten zien.

Voor in ieder geval Bilal Wahib lijkt zijn carrière voor nu voorbij te zijn. Zo liet platenlabel Top Notch hem vallen en is hij geen presentator meer van Teenage Boss. Bij Op1 deed schrijver en docent Abbie Chalgoum een duit in het zakje. Hij had eerder op de dag namelijk een video gepost, speciaal voor de twee acteurs. „Kifesh Bilal, Oussama?”, begint hij, „waarom?”. Ook zegt hij in de video dat Bilal en Oussama nu verantwoordelijk zijn voor het leed van de 12-jarige. „Hij moet het gaan doorstaan nu. Een kind.”

Ook vraagt hij zich af of de twee mannen „gestoord zijn geworden. Waarvoor? Voor de likes, voor de humor?” Volgens Chalgoum staat de carrière van de acteurs nu even ‘op pauze’, dat moet wel: „Even aandacht aan die jongen. Even die jongen aanspreken, toespreken, excuses aanbieden.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

‘Hij heeft nooit ‘nee’ kunnen zeggen’ tegen Wahib en Ahammoud

Wanneer presentatrice Carrie Ten Napel Chalgoum vraagt waarom hij het gevoel had dat hij dat (de video maken) moest doen, zegt hij dat hij zich in de schoenen van het twaalfjarige jongetje verplaatste toen hij de video zag. „Dat deed zoveel pijn. Een twaalfjarige jongen die zoveel druk op zich krijgt van twee bekende Nederlanders. Zij misbruiken hun positie.”

Volgens Chalgoum zijn Wahib en Ahammoud namelijk zó populair onder de jeugd, dat dit jongetje „nooit heeft kunnen winnen”. Vooral dankzij de goedbekeken serie Mocro Maffia zijn de twee acteurs – waarvan eentje ook nog zanger – enorm bekend onder de jeugd, en kijken veel kinderen tegen ze op. „Hij heeft nooit ‘nee’ kunnen zeggen”, denkt de schrijver en docent.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Docent en schrijver Abbie Chalgoum (@Abbie1979) reageerde vanmiddag met een filmpje op de actie van Bilal Wahib en Oussama Ahammoud. @Abbie1979: ‘’Het deed mij zoveel pijn. Dat zij hun positie zo misbruiken bij een jongen van twaalf.’’ #Op1 pic.twitter.com/xp1vD1Lu8U — Op1 (@op1npo) March 24, 2021

‘Fout ligt nooit bij het slachtoffer’

Aan tafel zat ook de directeur van het Expertisecentrum Online Kindermisbruik, Arda Gerkens. Volgens haar komt dit soort dingen heel vaak voor. „Vaak denken mensen dat als naakfoto’s of -video’s online uitlekken dat het het slachtoffer is dat ‘zo dom’ is geweest om die foto te sturen”, vertelt ze. „Maar het is vaak een gevolg van druk, mensen worden onder druk gezet om zoiets te doen.”

Volgens Gerkens is het voor jongeren „super lastig” om niet onder die druk te zwichten. En zo’n foto (of video), als die eenmaal gemaakt is, verdwijnt vrijwel nooit meer. Wel werkt het Expertisecentrum Online Kindermisbruik samen met Facebook, Instagram en YouTube om zulke beelden te verwijderen. Maar ook via WhatsApp worden de beelden gedeeld, en dat is een stuk lastiger om tegen te gaan.

„Wat we merken bij jongeren, is dat dit niet meer weggaat. Als je geen goede psychologische hulp krijgt, dan blijf je daarmee rondlopen”, zegt Gerkens. „Je loopt morgen op straat en mensen kijken naar je, misschien omdat je een leuke jas aanhebt, maar jij denkt: ‘Zij hebben mijn filmpje ook gezien’.”

En vaak – ook in dit geval – leggen mensen de schuld bij het slachtoffer. „Mensen denken: ‘Dan had-ie dat maar niet moeten doen'”, zegt presentatrice Ten Napel. Gerkens: „Dat vind ik zo raar. Hij had deze vraag nooit mogen krijgen. Een kind van twaalf jaar kan op zo’n moment geen verstandige beslissing nemen. De fout ligt nooit bij het slachtoffer. Nooit.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Directeur Expertisecentrum Online Kindermisbruik Arda Gerkens (@ArdaG) over de livestream van Bilal Wahib en Oussama Ahammoud: ‘’De twaalfjarige jongen had die vraag nooit mogen krijgen. De fout ligt nooit bij het slachtoffer. Nooit.’’ #Op1 pic.twitter.com/WUPquUZg0U — Op1 (@op1npo) March 24, 2021

Wil je de gehele uitzending van Op1 terugkijken? Dat kan hier.