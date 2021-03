Bilal Wahib geen presentator meer van Teenage Boss

NPO Zapp en BNNVARA hebben besloten de samenwerking met de 22-jarige Bilal Wahib als presentator van het programma Teenage Boss per direct te beëindigen. Dat heeft de omroep laten weten.

De omroep heeft hiertoe besloten vanwege het filmpje dat rondgaat waarin de Mocro Maffia-acteur, samen met collega Oussama Ahammoud, een fan uitdaagt tegen betaling zijn geslachtsdeel te laten zien. De jongen is vermoedelijk minderjarig.

Bilal Wahib en NPO beëindigen samenwerking

„Zoals eerder naar buiten is gebracht vinden NPO Zapp en BNNVARA de beelden die we hebben gezien van Bilal Wahib en Oussama Ahamoud onacceptabel. We hebben Bilal en zijn management zojuist laten weten dat we de samenwerking met hem als presentator van Teenage Boss per direct beëindigen”, laat de omroep weten in een statement.

Eerder besloot NPO Zapp al Teenage Boss offline te halen. Dit om te voorkomen dat kinderen in het programma worden geassocieerd met de huidige berichtgeving omtrent de presentator. De afleveringen waren online terug te kijken. Ook de herhalingen van het kinderprogramma zijn niet meer op tv te zien. De eerstvolgende herhaling zou vanmiddag al uitgezonden worden.

RTL schrapte eerder ook al de aflevering van Rooijakkers over de vloer met Wahib. In plaats daarvan komt er vanavond een andere aflevering van Rooijakkers over de vloer.

Geslachtdeel laten zien in ruil voor 17.000 euro

In het kader van ‘een uit de hand gelopen grap’ gingen Bilal Wahib en Oussama Ahammoud gisteravond live op Instagram. De jongen zou 17.000 euro van de acteurs krijgen als hij zijn geslachtsdeel zou laten zien. De jongen deed dit in de video voor de ogen van duizenden kijkers.

Op de beelden is te zien hoe Bilal Wahib, Oussama en de minderjarige jongen in beeld zijn terwijl de laatstgenoemde zijn geslachtsdeel laat zien. Bilal en Oussama gieren het uit als blijkt dat het gelukt is de jongen zo ver te krijgen. „Hij heeft zijn piemel gewoon laten zien”, horen we Bilal, of misschien beter ‘Bilul’, zeggen terwijl beide acteurs keihard lachen.

Ook platenlabel Top Notch maakte vandaag bekend de samenwerking met Bilal Wahib te beëindigen. „Door ons is kennisgenomen van de acties van Bilal Wahib op Instagram Live vannacht. Dit heeft ons er toe doen besluiten om per direct alle werkzaamheden ten aanzien van de artiest Bilal Wahib neer te leggen”, aldus het label.