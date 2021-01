Hunted: op deze BN’ers wordt (vanaf morgen) gejaagd

Vanaf morgen begint een nieuw seizoen van Hunted, het programma waarin mensen uit handen van een opsporingsteam proberen te blijven. Maar deze keer is het een VIPS versie: er wordt dus gejaagd op BN’ers. Onder meer Dennis Weening en Klaas van der Eerden en Kim Feenstra en Birgit Schuurman doen mee. Het gebeurt allemaal in duo’s, dus ze hebben elkaar nog om het te proberen te redden.

Ze moeten de ‘jagers’, aka het opsporingsteam dus te slim af zijn. Meestal doen onbekende Nederlanders mee aan het programma, dit keer zijn het bekende. Is het juist handig als iedereen weet wie je bent, of niet? Wie weet krijg je wel sneller hulp, maar je staat ook meer in de schijnwerpers.

‘Kunnen op veel plekken terecht’

In totaal doen vier duo’s mee aan Hunted. Naast de eerder genoemde duo’s zijn ook Fajah en Irem Lourens en Bilal Wahid Oussama Ahammoud van de partij. Fajah, die met haar dochter op de vlucht slaat, heeft niet echt een plan. „Het lijkt mij bijzonder om een keer te voelen hoe het is om op de vlucht te zijn. Ik vind het wel leuk en spannend tegelijk. We gaan het gewoon leuk hebben.” Dochter Irem: „Ik denk dat onze tactiek is dat we geen tactiek hebben eigenlijk. We gaan het gewoon zien en we gaan zien waar we stranden en wat we gaan doen.”



De twee heren hebben wél een plan (en een voorsprongetje): „We hebben door het hele land wel goeie connecties maar ik weet gewoon niet waar ik word neergezet. Zelfs op de Waddeneilanden ken ik mensen, in Groningen ook, in Maastricht kunnen we ook altijd ergens terecht.” Een minpuntje: de vele camera’s in het land. Dat kan een van de BN’er-duo’s flink nekken.



Dennis en Klaas na Hunted: ‘Voortvluchtigen benijd je niet’

„Mensen die het criminele pad op gaan en vervolgens op de vlucht moeten, die benijd je niet”, concluderen Weening en Van der Eerden na hun deelname aan Hunted VIPS. „Je hebt de hele dag stress”, zegt Dennis tegen het ANP.

„Je ziet dan hoeveel camera’s er op straat hangen, en iedereen die je aankijkt daarvan denk je ‘die gaat me verraden’. Die paranoia is echt heftig”, blikt Weening terug op de week dat hij samen met Van der Eerden als een voortvluchtige door Nederland trok.

Als team waren ze „heel gestructureerd én heel chaotisch”, zegt Van der Eerden. „Ik ben denk ik iets meer bezig met de tactiek, dat ik een stap verder kijk, maar ik durf minder. En Dennis durft meer waardoor er meer geregeld kan worden.”



Hunted laat zien waar de opsporingsdiensten allemaal bij kunnen. „Ze hebben elk seizoen weer nieuwe technieken. En wat ze gedaan hebben met onze computers en sociale media, ze hebben alles overgenomen. Toen we klaar waren, moest ik alles opnieuw inregelen. Ik kon niet eens meer m’n creditcard gebruiken. Dat doen ze echt, niet voor de show”, zegt Van der Eerden.

Kijken? Dat kan vanaf morgen, bij NPO 3 om 20.30 uur.

